Breitenbrunn und UFC Oggau trennen sich mit 1:1-Unentschieden

Spielberichte

Details Freitag, 04. Oktober 2024 22:02

In einem spannenden Duell der 1. Klasse Nord trennten sich Breitenbrunn und der UFC Oggau mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz der kühlen Abendstunden bekamen die Zuschauer eine hitzige Partie geboten, die vor allem in der Schlussphase an Dramatik kaum zu überbieten war. Während die Gäste in der ersten Halbzeit durch einen Elfmeter in Führung gingen, gelang es Breitenbrunn im zweiten Durchgang auszugleichen. Eine Gelb-Rote Karte in der Schlussphase für Oggau spielte dabei auch noch eine Rolle.

Oggau geht durch Elfmeter in Führung

Die Partie startete mit hoher Intensität, wobei Breitenbrunn in der elften Minute die erste Annäherung an das gegnerische Tor verzeichnete. Doch es waren die Gäste aus Oggau, die sich in der 36. Minute die erste große Chance erarbeiteten, nachdem ein Elfmeter gegeben wurde. Der Kapitän von Oggau, Andreas Werner, zeigte keine Nerven und verwandelte den Strafstoß souverän zur 1:0-Führung für die Gäste. In der Folgezeit wirkte Breitenbrunn etwas verunsichert, und Oggau hatte in der 50. Minute eine weitere Großchance durch einen Traumpass von Julian Kröss, doch diese blieb ungenutzt.

Breitenbrunn ließ sich jedoch nicht entmutigen und fand allmählich besser ins Spiel. Ab der 57. Minute war der Druck der Heimmannschaft spürbar, und sie erarbeiteten sich mehrere Chancen, ohne diese zunächst in Zählbares umzusetzen.

Ausgleich und hitzige Schlussphase

In der 83. Minute war es Jakub Pastinsky, der mit einem präzisen Schuss das 1:1 erzielte und die Hausherren zum Jubeln brachte. Dieses Tor setzte die Gäste unter Druck, die sich nun darauf konzentrieren mussten, das Unentschieden zu halten.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit wurde das Spiel zunehmend hektischer, und es kam zu intensiven Zweikämpfen. In der 88. Minute sah Julian Salomon von UFC Oggau die Gelb-Rote Karte, was die Situation für die Gäste weiter erschwerte. Trotz der numerischen Unterlegenheit verteidigte Oggau tapfer, und das Spiel endete nach fünf Minuten Nachspielzeit mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

1. Klasse Nord: Breitenbrunn : Oggau - 1:1 (0:1)

83 Jakub Pastinsky 1:1

36 Andreas Werner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.