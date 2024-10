SC Frauenkirchen siegt bei UFC Purbach am See mit 3:1

Spielberichte

Details Freitag, 04. Oktober 2024 22:14

In der 8. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) trafen der UFC Purbach am See und der SC Frauenkirchen aufeinander. Das Spiel begann mit einem Ausrufezeichen, als Purbach früh in Führung ging, jedoch konterte Frauenkirchen entschlossen und entschied die Partie letztlich für sich. Nach einem spannenden Hin und Her in der ersten Halbzeit setzten sich die Gäste in der zweiten Hälfte durch und verließen das Spielfeld mit einem verdienten 3:1-Sieg.

Ein packender Beginn

Die Partie begann mit einer Verzögerung von 15 Minuten, da die Linien auf dem Spielfeld aufgrund der Wetterbedingungen nicht sichtbar waren. Doch als das Spiel schließlich angepfiffen wurde, brauchte der UFC Purbach am See nicht lange, um in Führung zu gehen. Bereits in der 2. Minute konnte das Heimteam durch ein Eigentor von Tibor Spod mit 1:0 in Führung gehen. Die Gastgeber hatten somit einen vielversprechenden Start und setzten Frauenkirchen von Beginn an unter Druck.

Die Antwort von SC Frauenkirchen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 14. Minute gelang es Sebastian Derka, den Ausgleichstreffer für die Gäste zu erzielen. Dieser schnelle Ausgleichstreffer zeigte, dass die Gäste aus Frauenkirchen nicht gewillt waren, sich mit einem Rückstand abzufinden. In der 17. Minute hatte Kurcsis eine große Chance, die Führung für Purbach wiederherzustellen, als er alleine vor dem Torwart stand, jedoch verfehlte er das Ziel knapp.

SC Frauenkirchen hat längeren Atem und holt drei Punkte

Mit dem Halbzeitstand von 1:1 starteten beide Teams motiviert in die zweite Hälfte. In der 77. Minute setzte SC Frauenkirchen erneut ein Ausrufezeichen, als Dominik Dohnansky den Ball im Netz versenkte und seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Dieses Tor brachte den Gästen einen psychologischen Vorteil und sorgte für eine gewisse Nervosität bei den Hausherren.

Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, intensivierten die Gastgeber ihre Bemühungen, doch SC Frauenkirchen verteidigte geschickt und lauerte auf Konterchancen. In der 90. Minute machte Tomas Szöllös den Sack endgültig zu, indem er das 3:1 für die Gäste erzielte. In der Nachspielzeit sah Gäste-Akteur Luca Gollowitzer noch Gelb-Rot, was am Ausgang nicht mehr ändern sollte. Damit endete das Spiel mit einem 3:1-Sieg für SC Frauenkirchen.

1. Klasse Nord: Purbach am See : Frauenkirchen - 1:3 (1:1)

94 Tomas Szöllös 1:3

77 Dominik Dohnansky 1:2

14 Sebastian Derka 1:1

2 Tibor Spod 1:0

Details

