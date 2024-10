Lucky Punch durch Drga: Neufeld / Leitha triumphiert über NSC Juniors

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:34

Ein spannendes und hart umkämpftes Spiel zwischen den NSC Juniors und Neufeld / Leitha endete mit einem späten Sieg für die Gäste. Die Partie, ausgetragen in der 8. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD), bot den Zuschauern in der Schlussphase einen Nervenkitzel, der mit einem Tor von Michael Drga für Neufeld / Leitha in der 90. Minute gekrönt wurde. Endstand: 0:1.

Chancenreiche erste Halbzeit

Das Spiel begann auf schwierigem Terrain, denn der nasse Boden führte zu zahlreichen Fehlern in den ersten Minuten. Trotzdem fanden die NSC Juniors schnell in die Partie und drängten die Gäste aus Neufeld / Leitha in die Defensive. In der 24. Minute erlebten die Heimfans eine Drangphase ihrer Mannschaft, die jedoch ohne zählbaren Erfolg blieb. Trotz der Bemühungen des Heimteams, den Ball ins Tor zu bringen, blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Neufeld / Leitha kam gegen Ende der ersten Hälfte besser ins Spiel und kreierte zwei klare Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Diese Phase zeigte, dass die Gäste nicht zu unterschätzen waren und jederzeit in der Lage waren, das Spielgeschehen zu beeinflussen. Die Pause kam für beide Teams zu einem entscheidenden Zeitpunkt, um sich neu zu formieren und Strategien zu überdenken.

Hektische Schlussphase

Nach der Pause flachte das Spiel zunächst ab, und beide Mannschaften taten sich schwer, entscheidende Akzente zu setzen. Bis zur 65. Minute plätscherte die Partie vor sich hin, ohne dass nennenswerte Aktionen verzeichnet werden konnten. Doch ab der 74. Minute erhöhte sich das Tempo wieder. Die NSC Juniors vergaben zwei hochkarätige Chancen, als sie allein vor dem Tormann auftauchten, aber nicht verwerteten. Auch eine tolle Flanke in der 76. Minute wurde nicht in ein Tor umgemünzt.

Der NSC Juniors war weiterhin bemüht, die Führung zu übernehmen, besonders in der 86. Minute, als ein Gestocher im Strafraum ebenfalls ohne Erfolg blieb. Doch trotz ihrer Chancenverwertung gelang es ihnen nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Dies rächte sich schließlich in der Schlussphase. In der 90. Minute nutzte Michael Drga für Neufeld / Leitha die Gelegenheit und erzielte das entscheidende Tor, das den Gästen den Sieg bescherte. Die Schlussminuten waren von Hektik geprägt, doch die Führung der Gäste hielt bis zum Schlusspfiff in der 95. Minute.

1. Klasse Nord: NSC Juniors : Neufeld/Leitha - 0:1 (0:0)

93 Michael Drga 0:1

