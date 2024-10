Apetlon feiert knappen Auswärtssieg beim ASK Zurndorf

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:35

In einem spannenden Duell in der 1. Klasse Nord (BGLD) trafen der ASV Raiffeisenbank Zurndorf und Apetlon aufeinander. Das Spiel bot den Zuschauern eine packende Wende, als Apetlon nach einem Rückstand in der ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte zurückkam und das Spiel für sich entscheiden konnte. Mit einem Endstand von 1:2 verließ Apetlon als Sieger den Platz, während Zurndorf eine bittere Heimniederlage hinnehmen musste.

Frühe Führung durch ein Eigentor

Die Partie begann mit einem unglücklichen Start für Tomas Bagi von Apetlon, der bereits in der 6. Minute das Leder unglücklich ins eigene Netz beförderte und so Zurndorf in Führung brachte. Dieses frühe Eigentor stellte die Weichen zunächst auf Sieg für die Heimmannschaft, die daraufhin den Druck erhöhte und einige gute Chancen herausspielte. Besonders erwähnenswert ist ein kraftvoller Schuss von Unger aus 20 Metern, der in der 37. Minute den Torwart von Apetlon zu einer Glanzparade zwang.

Zurndorf schien mit der knappen 1:0-Führung in die Pause zu gehen, doch Apetlon war sichtlich bemüht, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Dennoch blieb es beim Halbzeitstand von 1:0 für die Gastgeber. Die Zuschauer im Stadion erlebten eine spannende erste Halbzeit, die durch viel Engagement und Kampfgeist auf beiden Seiten geprägt war.

Apetlon dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigte sich Apetlon mit neuem Elan und steigerte den Druck auf die Defensive von Zurndorf. In der 64. Minute gelang Matej Turna der lang ersehnte Ausgleich. Turna nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Verteidigung von Zurndorf aus und erzielte das 1:1, was das Spielgeschehen wieder völlig offen machte. Der Treffer war ein klarer Weckruf für die Gäste, die nun die Möglichkeit sahen, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen.

In der 84. Minute wurde Tomas Bagi zum Helden des Spiels für Apetlon, als er das entscheidende 1:2 erzielte. Damit machte er seinen unglücklichen Start mit dem Eigentor mehr als wett.

Das Spiel endete nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit mit einem 1:2-Sieg für Apetlon. Trotz einer engagierten Leistung und einer frühen Führung musste sich der ASV Zurndorf letztendlich geschlagen geben. Apetlon hingegen konnte mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten und wird diese hart erkämpften Zähler in der laufenden Saison sicherlich zu schätzen wissen.

1. Klasse Nord: Zurndorf : Apetlon - 1:2 (1:0)

84 Tomas Bagi 1:2

64 Matej Turna 1:1

6 Eigentor durch Tomas Bagi 1:0

