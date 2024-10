Kantersieg: Nickelsdorf deklassiert UFC Podersdorf am See

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:40

In einem einseitigen Duell der 8. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) setzte sich Nickelsdorf souverän mit 5:1 gegen UFC Podersdorf am See durch. Die Heimmannschaft zeigte von Anfang an, wer Herr auf dem Platz ist, und ließ den Gästen nur wenig Chancen. Besonders beeindruckend war die Offensivleistung von Nickelsdorf, bei der gleich mehrere Spieler zu glänzen wussten.

Blitzstart von Nickelsdorf

Die Partie begann mit einem schnellen Führungstreffer für Nickelsdorf. Bereits in der dritten Minute brachte Krisztian Konya die Hausherren mit einem gezielten Schuss ins Netz. Dieses frühe Tor setzte den Ton für den restlichen Verlauf der ersten Halbzeit, in der Nickelsdorf weiterhin den Ballbesitz dominierte und UFC Podersdorf kaum zur Entfaltung kommen ließ.

Ein Freistoß an die Stange von Nickelsdorf in der 45. Minute war ein weiteres Highlight der ersten Hälfte. Doch trotz weiterer Bemühungen der Heimelf blieb es zur Pause beim 1:0 für Nickelsdorf.

Nickelsdorf zieht davon und gewinnt hochverdient

Mit Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Nickelsdorf das Tempo und zeigte sich weiterhin torhungrig. In der 50. Minute war es Akos Varga, der mit seinem ersten Treffer des Tages auf 2:0 erhöhte. Nickelsdorf schien nun endgültig die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen und baute die Führung weiter aus.

Akos Varga zeigte sich auch in der 64. Minute erneut in Torlaune und erzielte das 3:0. Kurz darauf, in der 68. Minute, erhöhte Benjamin Nagy auf 4:0, womit Nickelsdorf den Sack quasi schon zugemacht hatte. UFC Podersdorf schaffte es in der 77. Minute durch Robert Kovacs, den Ehrentreffer zum 4:1 zu erzielen. Doch der Treffer brachte keine Wende mehr für die Gäste.

In der Schlussphase der Begegnung setzte David Leszkovich den Schlusspunkt mit seinem Treffer zum 5:1 in der 90. Minute. Dieses Tor besiegelte den verdienten Sieg für Nickelsdorf, die sich damit klar gegen die Gäste aus Podersdorf am See durchsetzen konnten.

1. Klasse Nord: Nickelsdorf : Podersdorf - 5:1 (1:0)

90 David Leszkovich 5:1

77 Robert Kovacs 4:1

68 Benjamin Nagy 3:1

64 Akos Varga 3:0

50 Akos Varga 2:0

3 Krisztian Konya 1:0

