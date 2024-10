FC Sankt Andrä triumphiert in torreichem Duell gegen ASV Hornstein

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 13:58

In einem spannungsgeladenen Match setzte sich der FC Sankt Andrä mit 3:2 gegen den ASV Hornstein durch. Die Partie, die im Rahmen der 8. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) stattfand, bot den Zuschauern ein Offensivspektakel mit fünf Toren. Besonders die Heimmannschaft glänzte mit einer starken Anfangsphase, in der sie die Weichen auf Sieg stellte.

Blitzstart von FC Sankt Andrä

Der FC Sankt Andrä startete furios in die Partie. Bereits in der ersten Minute gelang Patrik Sabo der Führungstreffer für die Gastgeber. Dieser schnelle Treffer gab der Mannschaft von Sankt Andrä sichtlich Selbstvertrauen und setzte die Gäste aus Hornstein unter Druck. Nur elf Minuten später baute Armin Muminovic die Führung auf 2:0 aus. Die Hausherren dominierten das Spielgeschehen und ließen den Gästen wenig Raum zur Entfaltung.

Doch der ASV Hornstein ließ sich nicht unterkriegen. In der 35. Minute brachte Martin Reich sein Team zurück ins Spiel. Mit einem präzisen Abschluss markierte er den 2:1-Anschlusstreffer und hielt die Hoffnung der Gäste aufrecht. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause, wobei FC Sankt Andrä die erste Hälfte klar dominierte, während Hornstein auf Konter setzte.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel war es erneut der FC Sankt Andrä, der den besseren Start erwischte. In der 49. Minute erhöhte Lukas Macho auf 3:1. Dieses Tor schien die Weichen endgültig auf Sieg für die Heimmannschaft zu stellen. Doch der ASV Hornstein kämpfte sich zurück ins Spiel und bekam in der 69. Minute die Chance, per Elfmeter zu verkürzen. Der Strafstoß wurde jedoch verschossen, was ein herber Rückschlag für die Gäste war.

Dennoch zeigte Hornstein Moral und kam in der 78. Minute durch Ziya Bojdas auf 3:2 heran. Dieses Tor machte die Schlussphase der Partie noch einmal spannend, da Hornstein alles daran setzte, den Ausgleich zu erzielen. Trotz aller Bemühungen der Gäste hielt die Abwehr des FC Sankt Andrä stand und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Nach einer packenden Begegnung, in der beide Mannschaften mit offenem Visier agierten, war der FC Sankt Andrä am Ende der glückliche Sieger. Der Erfolg war das Ergebnis einer starken Teamleistung, besonders in der Anfangsphase, und verhalf der Mannschaft, sich wichtige Punkte in der Tabelle zu sichern.

1. Klasse Nord: Sankt Andrä : Hornstein - 3:2 (2:1)

78 Ziya Bojdas 3:2

49 Lukas Macho 3:1

35 Martin Reich 2:1

12 Armin Muminovic 2:0

1 Patrik Sabo 1:0

