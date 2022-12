ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab: "Wir wollen um den Aufstieg mitspielen"

Details Mittwoch, 14. Dezember 2022 08:54

Zum schärfsten Verfolger des Tabellenführers Gemeinde Tobaj entwickelte sich der Absteiger aus der II. Liga Süd, der ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab. Die Mannen um Trainer Zvonimir Panic weisen eine makellose Heimbilanz auf: sechs Spiele, sechs Siege. Ab der vierten Runde hatte man ein kleines Zwischentief zu verzeichnen, in den folgenden vier Begegnungen gab es nur vier Punkte, ehe man die Herbstsaison mit fünf Siegen in Serie auf dem zweiten Tabellenrang beendete. Auffällig ist, dass der ASV keinen sogenannten Goalgetter in den eigenen Reihen hat, die 31 erzielten Tore teilen sich acht Spieler.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Edwin Janosch, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Janosch: „Wir sind zufrieden mit dem zweiten Tabellenrang. Wir haben erwartet, dass wir vorn mitspielen werden, aber da es mit den neuen Spielern so gut funktioniert hat, hat sich dieses Ranking von selbst ergeben.“

Ligaportal: War nach dem Abstieg der sofortige Wiederaufstieg geplant? Haben sich die Neuzugänge im Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Janosch: „Wir haben im Sommer drei neue Zugänge gehabt, der Heimkehrer Christian Lendl, Sasa Hojski und Simon Jaksic, und die haben die Erwartungen voll erfüllt. Geplant ist der Aufstieg nicht, aber wenn es sich so ergibt, dann werden wir aufsteigen.“

Ligaportal: Wie wird der SV die Wintervorbereitung in Angriff nehmen, gibt es schon einen genauen Fahrplan?

Janosch: „Wir haben noch zwei Wochen nach dem Ende der Saison weitertrainiert. Das Mannschaftstraining beginnen wir Anfang Februar, bis dahin haben die Spieler ein Heim-Trainingsprogramm bekommen, welches vom Trainer kontrolliert wird. Das erste Vorbereitungsspiel haben wir Mitte Februar gegen Heiligenkreuz.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Janosch: „Wir werden einen jungen Offensivspieler aus der Steiermark holen, den Namen geben wir später bekannt.“

Ligaportal: Nach dem 2. Tabellenplatz in der Herbstsaison, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Janosch: „In dieser Liga sind fünf bis sechs Mannschaften, welche auf gleichem Niveau sind. Man weiß ja nicht, wie sich die Mannschaften im Winter verstärken. Unterschützen und Neuhaus wollen sicher auch aufsteigen. Was uns zugutekommt, wir haben gegen die Mannschaften vom oberen Tabellendrittel auswärts nicht verloren und die können wir im Frühjahr auf unserer Anlage empfangen.“