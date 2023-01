Der SV Sankt Michael will sich im oberen Mittelfeld etablieren

Details Donnerstag, 26. Januar 2023 15:20

Der SV Sankt Michael ist in der Hinrunde weit unter seinem Wert geschlagen worden: Zu Beginn der Meisterschaft unterschätzte man die vermeintlich leichten Gegner, und erst zum Ende der Saison konnte man mit drei Siegen punkten. Erschreckend ist das Torverhältnis: Die Truppe von Trainer Rudolf Kopitar hat 36 Gegentreffer in dreizehn Matchen bekommen, das sind fast drei Tore pro Spiel. Dafür hat man im Offensivbereich einen Goalgetter in den eigenen Reihen, Filip Hanzic steht mit 13 Treffern an der zweiten Stelle der Torschützenliste.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Rudolf Kopitar, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Kopitar: „Wir sind nicht ganz zufrieden, denn mit der Stärke der Mannschaft müssten wir im gesicherten Mittelfeld der Tabelle sein. Wir haben zu Beginn der Saison gegen vermeintlich schwächere Mannschaften nicht gewonnen und haben nach vier Runden nur zwei Punkte auf dem Konto gehabt. Mit den drei Siegen zum Saisonende haben wir uns ein wenig gefangen.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Kopitar: „Die Mannschaft ist an und für sich gut, hat mehr Potenzial, als sie gezeigt hat, aber wir müssen kompakter werden und nicht nach Rückständen sang- und klanglos untergehen.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Kopitar: „Der Innenverteidiger Nikola Leskovic hat sich verletzt und ist lange ausgefallen, darum kann man ihn nicht bewerten.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Kopitar: „Nikola Leskovic geht zurück nach Kroatien, für ihn haben wir Michal Turniski geholt.“

Ligaportal: Wie hat der SV die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gab es einen genauen Fahrplan?

Kopitar: „Wir haben noch drei Wochen weitertrainiert, haben dann am Rosaliencup 2023 teilgenommen, aber ohne die Legionäre. In der Zwischenzeit haben sich die Spieler mit Lauftraining fit gehalten. Am 20. Januar haben wir mit dem Mannschaftstraining begonnen.“

Ligaportal: Nach dem 9. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Kopitar: „Wir müssen in den ersten Runden versuchen zu punkten, damit wir schnell aus der Gefahrenzone kommen und uns im oberen Mittelfeld der Tabelle etablieren.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Kopitar: „Es wird einen Dreikampf zwischen Gemeinde Tobaj, St. Martin und Unterschützen geben.“