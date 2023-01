Zuberbach will im Frühjahr anderes Gesicht zeigen

Details Donnerstag, 26. Januar 2023 15:24

Für den Aufsteiger SV Zuberbach begann das Abenteuer 1. Klasse nicht besonders erfreulich: Nach einem Remis im Auftaktspiel folgten sechs Pleiten und die Burschen von Trainer Ewald Gossy fanden sich am Tabellenende wieder. Mit dem Sieg gegen Oberdorf in der 8. Runde schafften sie den Turnaround, es folgten weitere neun Punkte, was nun den 10. Tabellenrang bedeutet. Außerdem hat der SV mit Andras Varga einen schussgewaltigen Stürmer in den eigenen Reihen.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Ewald Gossy, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Gossy: „Natürlich war das für uns eine Umstellung, wenn man Jahrzehnte in der 2. Klasse gespielt hat und dann in die 1. Klasse aufsteigt. Es wurde schneller gespielt und damit war meine Mannschaft zu Beginn der Meisterschaft überfordert und nicht gerade vom Glück gesegnet. Zum Saisonende haben wir uns gefangen und sehen der Rückrunde mit Optimismus entgegen.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Gossy: „Wir müssen etwas in der Torwartfrage machen. Meine zwei jungen Goalies waren teilweise überfordert, der Sprung in die 1. Klasse war zu groß. Darum haben wir uns einen neuen Torhüter geholt und werden die beiden jungen Tormänner in der Reserve behutsam aufbauen.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Gossy: „Ja, die haben sich alle bewährt und unsere Erwartungen erfüllt.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Gossy: „Wir haben Gabor Molnar als Torwart verpflichtet, des Weiteren Kristan Horvath und Christoph Tuba für die Abwehr und das Mittelfeld geholt, da wir einige Langzeitverletzte haben.“

Ligaportal: Wie hat der SV die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gab es einen genauen Fahrplan?

Gossy: „Wir haben nach dem Saisonende eine Pause gemacht, damit die Spieler ihre kleinen Blessuren auskurieren konnten. Es gab ein Heimtrainings-Programm und zwischendurch wurde ein Test gemacht, bei dem die Burschen alle gut drauf waren. Morgen beginnen wir mit dem Mannschaftstraining.“

Ligaportal: Nach dem 10. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Gossy: „Nachdem wir die Tormannfrage geklärt haben, werden wir in der Rückrunde eine relativ gute Figur abgeben. Wir wollen in den ersten Spielen der Rückrunde aufzeigen, dass wir stärker geworden sind und in der 1. Klasse angekommen sind.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Gossy: „Es wird einen Dreikampf um die beiden Aufstiegsplätze geben.“