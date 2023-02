Der USV Neuhaus am Klausenbach ist in Lauerstellung

Details Dienstag, 07. Februar 2023 10:31

Der USV Neuhaus am Klausenbach ist fulminant in die Herbstsaison der 1. Klasse Süd gestartet, sechs Siege und drei Remis hatte man auf der Habenseite, was gleichbedeutend mit der Tabellenführung war. Zum Ende der Hinrunde ging der Truppe von Trainer Sebastjan Vogrincic anscheinend die Luft aus, nach drei Pleiten landete man auf dem vierten Tabellenrang. Mit Andraz Sorko hat man einen schussgewaltigen Spieler in den eigenen Reihen.

Ligaportal.at sprach mit Sektionsleiter Stephan Knapp, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Knapp: „Wir haben eigentlich hervorragend angefangen bis zur 7. Runde. Von den letzten vier Begegnungen haben wir nur ein Spiel gewonnen, da die Offensive plötzlich nachgelassen hatte. Es wäre also mehr möglich gewesen, aber ganz unzufrieden sind wir auch nicht.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Knapp: „Die Chancenauswertung muss besser werden, und wir müssen konstanter werden.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Knapp: „Der Torhüter Zan Rosker hat unsere Erwartungen voll erfüllt, Luka Vrhunc Pfeifer hingegen nicht, den haben wir im Winter wieder abgegeben.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Knapp: „Als Abgang haben wir Luka Vrhunc Pfeifer, für ihn ist Valentin Juric gekommen. Des Weiteren haben wir Rene Kantor aus Heiligenkreuz geholt.“

Ligaportal: Wie hat der USV die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gab es einen genauen Fahrplan?

Knapp: „Die Spieler haben ab Dezember ein Laufprogramm bekommen. Seit 23. Januar trainieren wir wieder und haben schon zwei Vorbereitungsspiele gehabt.“

Ligaportal: Nach dem momentanen 4. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Knapp: „Wir möchten auf alle Fälle wieder vorn mitmischen und schauen, ob etwas möglich ist. Wenn einer da oben schwächelt, werden wir sofort da sein und unsere Chance nutzen. Es wird eine interessante Rückrunde geben, denn mit uns liegen drei weitere Vereine auf der Lauer. Sollte der Aufstieg nicht klappen, ist es für uns auch kein Beinbruch.“

