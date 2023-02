SC Loipersdorf-Kitzladen mit Herbstsaison sehr zufrieden: „Unsere Erwartungen wurden übertroffen“

Details Mittwoch, 08. Februar 2023 09:21

Der SC Loipersdorf-Kitzladen ist sensationell in die Herbstmeisterschaft gestartet, nach der dritten Runde grüßte man von der Tabellenspitze. Im Anschluss daran gab es zwei Niederlagen, im weiteren Verlauf der Meisterschaft wechselten sich Siege und Niederlagen ab. Trotzdem war es gegenüber der letzten Saison eine erhebliche Leistungssteigerung, mit 24 Punkten hat man schon mehr erspielt als in der gesamten letzten Saison, als man nur 18 Punkte errungen hatte und nahe am Abgrund stand. Mit Nikola Lovric uns Marijo Sandor hat man ein treffsicheres Duo in den eigenen Reihen.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Josef Novakovits, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Novakovits: „Ein sehr positives Fazit, weil wir uns im Gegensatz zur letzten Saison in der Tabelle weiter oben befinden und unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen wurden.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Novakovits: „In der Chancenauswertung müssen wir besser werden, denn wir hätten noch mehr Punkte auf dem Konto haben können, wenn die Torchancen auch Punkte bedeutet hätten.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Novakovits: „Ja, auf jeden Fall haben sie die Erwartungen erfüllt und sich bewährt. Mit Christoph Palank und Matej Skrbin ist die Abwehr stabiler geworden, Marijo Sandor und Nikola Lovric haben der Offensivabteilung neue Impulse gegeben.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Novakovits: „Wir haben weder Zu- noch Abgänge, ich bin überzeugt, dass wir gut aufgestellt sind und den momentanen Tabellenplatz verteidigen können.“

Ligaportal: Wie hat der SC die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gab es einen genauen Fahrplan?

Novakovits: „Wir haben noch eine Woche nach dem Saisonende trainiert, dann haben wir aufgrund der kurzen Sommerpause das Training beendet. Die Spieler hatten die Möglichkeit, einmal in der Woche im November und Dezember nach Markt Allhau zum Futsal zu fahren. Im Januar bekamen sie ein Laufprogramm. Seit 30. Januar sind wir wieder im Mannschaftstraining.“

Ligaportal: Nach dem momentanen 5. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Novakovits: „Wir wollen auf jeden Fall den 5. Tabellenplatz behalten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann wollen wir die Vorderen ein wenig ärgern.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Novakovits: „Die Gemeinde Tobaj wird auf jeden Fall aufsteigen, um den zweiten Aufstiegsplatz werden sich die drei Verfolgen streiten.“

