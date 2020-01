Oberdorf will nach schwacher Hinrunde weg vom Tabellenkleller

Details Mittwoch, 15. Januar 2020 17:51

Mit einer schwachen Hinrunde musste sich der ASKÖ Oberdorf in der 1.Klasse Süd im Burgenland zufrieden geben. Nachdem man nur 9 Punkte aus den 13 Duellen im Herbst holen konnte, muss man jetzt schauen, dass man das rettende Ufer wieder in Sichtweite bekommt, denn was die Rückrunde bringt, dass ist jedem in Oberdorf klar: Abstiegskampf! Obmann Günter Halper hat uns in einem kurzen Gespräch Rede und Antwort gestanden, wie man die Aufgaben in Oberdorf ab sofort bewältigen möchte.

Nur zwei Siege und drei Remis aus 13 Spielen, man muss kein großer Kennner sein um zu wissen, dass sich die Verantwortlichen der Südburgenländer mehr vorgestellt hätten. Lediglich gegen Kukmirn und gegen Buchschachen konnte man volle Erfolge einfahren, die restlichen Partien war eher mau und so findet man sich derzeit auf dem 13.Platz in der Tabelle wieder, deutlich zu wenig für die Oberdorfer. "Wir sind mit der Hinrunde gar nicht zufrieden, dass ist wohl jedem klar", so Obmann Halper zu Ligaportal.at. Damit dies in der Rückrunde wieder anders wird, hat sich einiges getan im Süden des Landes.

Transfers im Gange

Denn die Ziele für die Rückrunde sind mehr oder weniger klar, niemand möchte den bitteren Gang in die 2.Klasse antreten, deshalb will man sich natürlich steigern. "Unser primäres Ziel ist es, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu fixieren, alles andere ist dann eine Draufgabe", so Halper weiter. Man muss von Beginn weg wirklich Vollgas geben, denn derzeit fehlen 4 Punkte auf Welgersdorf, man droht bei einem schlechten Start den Anschluss zu verlieren.

Kaderveränderungen sind bei den Oberdorfern bereits im Gange, Denis Bobicanec kommt von Sankt Martin an der Raab, Matej Pirc wird die Südburgfenländer aus Glanegg verstärken. Man darf sich durchaus weitere Transfers erwarten, damit die Oberdorfer so schnell wie möglich das Ziel des Klassenerhalten erreichen und wieder etwas ruhiger arbeiten können.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten