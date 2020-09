Oberdorf sorgt Dank Blitzstart für 4:0 Erfolg gegen Buchschachen

Details Montag, 14. September 2020 18:38

In der 1. Klasse Süd empfing der Tabellensechste Oberdorf in der 4. Runde den Tabellensiebten SC Buchschachen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Oberdorf mit 4:1 das bessere Ende für sich und auch diesmal sollte am Ende ein ähnliches Ergebnis zu Buche stehen, wieder sollten die Oberdorfer das Duell klar für sich entscheiden.

Oberdorf mit dem besseren Start

Oberdorf kam deutlich frischer aus der Kabine und ließ die Fans mit einem raschen Treffer jubeln. Hrvoje Cindric stand nach genau 30 Sekunden plötzlich völlig alleine vor dem Tor, er musste nur mehr einschieben. Zuvor hatte man sich durch die Mitte toll durchkombiniert. Der schwache Start setzte den Gästen zu, nach 18 Minuten klingelte es auch ein zweites Mal, Hrvoje Simic war diesmal zur Stelle und sagte Danke. Oberdorf blieb weiter am Drücker und ließ den Gästen keine Chance, Dominik Weber nutzte einen Fehler in der Hintermannschaft der Buchschachener und stellte noch vor der Pause auf 3:0, was auch gleichzeitig die Entscheidung war.

Buchschachen ohne wirkliche Chance

Auch in der zweiten Halbzeit wirkten die Gäste diesmal nicht so, als könnte man die Partie noch drehen, im Gegenteil. In der 53. Minute bewahrte Hrvoje Simic mit dem Treffer zum 4:0 Ruhe vor dem Gehäuse und trug sich erneut in die Torschützenliste ein. Oberdorf schaltete dann einen Gang retour, man erspielte sich zwar weiterhin gute Möglichkeiten, doch man ließ 2,3 gute Chancen aus, so blieb es am Ende beim dennoch deutlichen 4:0 Heimerfolg für die Hausherren.





"Wir hatten bereits nach 40 Sekunden einen super Start in die Partie, vor allem in der ersten Halbzeit hat mein Team wirklich super gespielt", so Oberdorfs Trainer Johannes Sauhammel.

Die Besten: Hrvoje Simic (Oberdorf)

