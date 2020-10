SV Kukmirn lässt dem ASK Skoda Simon Goberling keine Chance - souveräner 3:0 Heimerfolg

Details Montag, 19. Oktober 2020 20:37

Am Sonntag durften sich die Besucher in der 1. Klasse Süd auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams SV Kukmirn und ASK Skoda Simon Goberling freuen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte der SV Kukmirn mit 9:1 das bessere Ende für sich. Und auch diesmal sollten die leicht favorisierten Kukmirner die Oberhand behalten.

Robin Bleyer trifft nach 41 Minuten

Bei tiefem Boden waren beide Mannschaften bemüht, ins Spiel zu finden. Kukmirn übernahm nach guten zehn Minuten dann das Kommando, Goberling verteidigte jedoch gut und machte es den Gastgebern schwer. Je länger die erste Halbzeit jedoch dauerte, desto besser wurden die Gastgeber und auch die Chancen wurden mehr. Kurz vor der Pause war es dann soweit, Robin Bleyer vollendete eine schöne Kombination zur verdienten Halbzeitführung für die Kukmirner!

Turbulente Schlussphase

Auch in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel kaum ausgeglichener, Goberling hatte offensiv wenig zu bieten. Das die Partie dann aber endgültig entschieden wurde, lag an Marko Smodis. In der 71.Minute zog er ab, sein Schuss wurde noch etwas abgefälscht und fand so den Weg ins Tor, mit dem zweiten Treffer war die Partie dann auch quasi entschieden. Doch Smodis legte noch einmal nach, erneut ein Fernschuss, diesmal nicht abgefälscht, fand den Weg ins Tor, das 3:0! Mit dem Ergebnis waren die Gäste auch gut bedient, am Ende musste man ohne wirkliche Torchance die Heimreise antreten.





"nach dem zweiten Treffer war das Spiel quasi gelaufen, der tiefe Platz hat es beiden Teams aber durchaus schwer gemacht",so Kukmirns Christoph zach.

Der Beste: marko Smodis (Kukmirn)