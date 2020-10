Oberdorf schieß Loipersdorf mit 6 Toren vom Platz

Details Montag, 19. Oktober 2020 13:46

Am Sonntag traf Loipersdorf-Kitzladen in der 1. Klasse Süd auf Oberdorf. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt, diesmal war man von einer Punkteteilung allerdings weit entfernt.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Hrvoje Simic stellt auf 1:0

In diesem Spiel gab es viele Tore zu sehen, die Besucher kamen also voll auf ihre Kosten. Bereits nach vier Minuten hätten die Gäste führen müssen, es blieb jedoch beim 0:0. Simic machte es nach einer Viertelstunde dann aber besser, er übernahm eine schöne Ablage und drosch den Ball ins Tor. Nur 3 Minuten später schlug der nächste Schuss ein, Dominik Weber zog ab - da gab es nichts zu halten. Und vor der Pause machte man sogar noch den dritten Treffer, erneut Simic nach einer Ecke, diesmal per Kopf. Loipersdorf wirkte überfordert, fand nie richtig ins Spiel.

Oberdorf wie im Training

Auch in der zweiten Halbzeit verlief das Spiel sehr einseitig, die Gäste aus Oberdorf hatten weiterhin alle Asse in der Hand. Und Ingomar Szabo hatte auch noch nicht genug, nach einem Weber Assist war er erneut zur Stelle und traf nach zwei Assits selbst. Und Szabo legte einen weiteren Assist auf, erneut Ecke auf Bobicanec und dieser sagte Danke. Sandro Holpfer setzte dann den Schlusspunkt in einem mehr als einseitigen Spiel. Oberdorf setzt damit den positiven Trend weiter fort, Loipersdorf musste sich an diesem Tag mehr asl deutlich geschlagen geben, obwohl man zuletzt wieder gute Leistungen zeigte.

Die Besten: Ingomar Szabo, Dominik Weber (beide Oberdorf)