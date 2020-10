Welgersdorf und Kemeten liefern sich irres 10 Tore Spektakel

Details Montag, 19. Oktober 2020 23:46

In der 9. Runde der 1. Klasse Süd duellierten sich der Tabellenzweite SV Welgersdorf und der Tabellenneunte Kemeten. In der letzten Runde gewann SV Welgersdorf mit 3:0 gegen Bad Tatzmannsdorf. Beide Teams sollten nicht wissen, dass sie in den folgenden 90 Minuten beinahe schon Geschichte schreiben sollten.

Markus Kamper eröffnet den Reigen

In diesem Spiel gab es viele Tore zu sehen, die Besucher kamen also voll auf ihre Kosten. Welgersdorf hatte an und für sich einen guten Start ins Spiel, man stand hinten gut und hatte sehr offensivstarke Kemeter gut im Griff. Und man nutzte vor allem den Raum, der sich der mannschaft bot, eiskalt aus. Denn nach drei schnellen Kontern, die teilweise sehr stark zu Ende gespielt wurden, Markus Kamper per Doppelpack und Zoltan Jozsi stellten schnell eine komfortabel 3:0 Führung her. Doch Kemeten steckte nicht auf und kämpfte sich nor vor der Halbzeit ins Spiel zurück, Dominik Pausackerl and Lukas Pieler trafen im 2 Minutentakt und sorgten weiterhin für Spannung.

Irres Spiel bis zum Ende

Wer dachte, es könnte nicht verrückter werden, der irrte gewaltig, denn Kemeten glich sogar aus! Matthias Oswald konnte nicht mehr ausweichen und fälschte den Ball ins eigene Tor ab, 3:3! Doch jetzt wurden die Welgersdorfer wieder wach, ein irres hin und her! Szablocs Lödör nach Kamper Assist und Markus Kamper selbst stellten wieder den alten Abstand her, 5:3! Als dann noch Ali Bayani zum 6:3 traf, war das Spiel dann endgültig entschieden. Niko Adamic sorgte am Ende noch einmal für eine erneute Ergebniskorrektur in einem bis zum Schlusspfiff irren Spiel!





"Hut ab vor Kemeten, sie haben nie aufgegeben und selbst nach dem 5:3 war ich mir immer noch nicht sicher, ob wir das Spiel jetzt gewonnen haben", so Welgersdorfs Dietmar Kaiser, dessen Zigarettenverbrauch während des Spiels durchaus unter den dramatischen Spielumständen litt. ;)

Die Besten: Markus Kamper, Szabolcs Lödör (beide Welgersdorf)