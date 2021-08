Kemeten gewinnt zuhause gegen Buchschachen mit 2:0

Details Montag, 02. August 2021 13:12

Auch in der 1.Klasse Süd rollte der Ball nach so langer Zeit endlich wieder. Für Buchschachen endete das Auswärtsspiel gegen Kemeten erfolglos. Der Gastgeber gewann 2:0 und sorgte damit für einen gelungenen Auftakt für die Mannschaft von Trainer Bogendorfer. Das Spiel war jedoch spannender, als es das Ergebnis vermuten lässt.

Denn die Anfangsphase gehörte eigentlich den Gästen aus Buchschachen, man verzeichnete vor allem in den ersten 15 Minuten drei wirklich gute Möglichkeiten. Kemeten konnte sich zu diesem Zeitpunkt bei Goalie Patrick Friedel bedanken, der sein Team im Spiel hielt. Nach einer guten Viertelstunde kamen dann aber auch die Hausherren ins Spiel und nach einer knappen halben Stunde konnte man sogar über die Führung jubeln. Jan Humar war zur Stelle und markierte den Führungstreffer. Die Gastgeber legten noch in der ersten Halbzeit nach, Stjepan Kokot traf zum 2:0, ein ganz bitterer Zeitpunkt für die Gäste, die durchaus ihre Mögllichkeite hatten, jedoch nicht so kalt vor dem Tor waren wie die Gastgeber aus Kemeten.

Kemeten spielt Sieg trocken heim

Im zweiten Durchgang ging es dann etwas ruhiger zu, Kemeten verpasste noch einige Möglichkeiten, um den Sack zu zumachen, am Ende war man jedoch froh über den gelungenen Auftakt und über die drei Punkte zum Saisonstart nach der gefühlt viel zu langen Pause.

"Ich bin mit dem Auftakt zufrieden, vor allem, weil Buchschachen für uns in letzter Zeit immer wieder so etwas wie unser Angstgegner war. Zu Beginn müssen wir uns allerdings bei Goalie Friedel bedanken, der da 2,3 Mal wirklich hervorragend pariert hat", so Kemetens Trainer Ewald Bogendorfer.

Der Beste: Patrick Friedel (Kemeten)

25 Jan Humar 1:0

48 Stjepan Kokot 2:0

