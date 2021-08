Neuhaus/Klausenb. gewinnt zuhause gegen Loipersdorf-Kitzl. mit 2:0

Details Montag, 02. August 2021 21:53

Auch Neuhaus am Klausenbach und der SC Loipersdorf Kitzladen wollten am Wochenende gut in die neue Meisterschaft starten. Dies gelang jedoch nur einem Team, Neuhaus konnte sich am Ende mit 2 Toren durchsetzen, dass Spiel hätte aber durchaus bereits etwas früher entschieden sein können, denn die Entscheidung fiel erst in den zweiten 45 Minuten.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die sofort eine Top Chance vorfanden, die jedoch vergeben wurde. Neuhaus wurde dann nach zehn Minuten besser und fand mehr ins Spiel. Nach einer knappen halben Stunde dann die Riesenchance zur Führung für die Gastgeber, doch man versemmelte einen Elfer kläglich, Loipersdorf Goalie Sascha Freitag konnte den Ball parieren. Danach war Loipersdorf wieder dran, einen guten Freistoß setzte man an die Stange, die Gäste waren vor der Pause wieder besser im Spiel, hatten kurz vor dem Seitenwechsel dann aber auch bei einem Ball von Neuhaus an die Stange einiges an Glück. So blieb es beim 0:0 bis zur Pause zwischen den beiden Teams.

Zwei Treffer zur Entscheidung

Im zweiten Durchgang dauerte es dann kurz, nach einer guten Stunde war es dann aber soweit. Zunächst kam Marcel Unger an den Ball, er bugsierte danach den Ball per Drehschuss ins Gehäuse, die Führung für die Gastgeber, nicht unverdient! Neuhaus blieb jetzt dran und sorgte wenig später für die Entscheidung, Sorko übernahm einen Ball gut und schloss trocken zum 2:0 ab. Loipersdorf warf am Ende noch einmal alles nach vorne, was viele Räume für die Hausherren ergab, man vergab jedoch hierbei noch einige gute Möglichkeiten. So blieb es am Ende beim 2:0 Erfolg.

"Erste Halbzeit war das Spiel sehr abwechslungsreich, in den zweiten 45 Minuten hatten wir dann einfach die besseren Chancen", so Neuhaus Sektionsleiter Stephan Knapp.

Die Besten: Andraz Sorko, Marcel Unger (beide Neuhaus)

