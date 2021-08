Abfuhr für Sankt Michael bei Unterschützen

Details Dienstag, 10. August 2021 08:30

Nach der Auftaktniederlage in der Vorwoche, war es für den SK Unterschützen Zeit, die Dinge wieder gerade zu rücken, es musste Snkt Michael am Ende des Tages herhalten. SK Unterschützen kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon.

Und Unterschützen startete das Spiel so, wei man sich das erwarten durfte. Marco Helmig besorgte bereits früh die schnelle Führung für die Gastgeber nach einem tollen Assist von Laszlo Toth. Die Gastgeber hatten das Spiel im Griff und ließen die Gäste, die etwas ersatzgeschwächt angekommen waren (unter anderem war der Stammgoalie gesperrt), nur wenig ins Spiel kommen. Noch vor der Pause schafften es die Unterschützener den zweiten Treffer nachzulegen, erneut war der starke Helmig zur Stelle und traf nach Vittman Assist zum 2:0, danach war Pause im Süden des Burgenlandes.

Unterschützen ohne Gnade

Auch in der zweiten Halbzeit ging es in der gleichen Tonart weiter. Ein Doppelschlag von Laszlo Toth beendete dann jegliche Spekulationen, ob die Gäste vielleicht noch einmal ins Spiel zurück kehren würden.Matthias Guger legte danach sogar noch das 6:0 nach, ein satter Weitschuss fand den Weg ins Tor. Unterschützen macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang zwei. Den Blick aufs Klassement wird man bei Sankt Michael – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage sind die Gäste abgerutscht und stehen aktuell nur auf dem zehnten Rang.

"Wir waren bereits in der Vorwoche eigentlich gut drauf, hatten zum Auftakt aber Pech. Der Sieg diesmal war eine klare Angelegenheit", so Unterschützens Trainer Joachim Schwarz.

Die Besten: Marco Helmig, Jonas Grabenhofer (beide Unterschützen)

1. Klasse Süd: SK Unterschützen – Sankt Michael, 6:0 (2:0)

8 Marco Helmig 1:0

38 Marco Helmig 2:0

47 Adam Gyula Vittman 3:0

65 Laszlo Toth 4:0

73 Laszlo Toth 5:0

75 Matthias Guger 6:0

