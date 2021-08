Welgersdorf trumpft bei Sankt Michael auf und schreibt erstmals an

Details Montag, 30. August 2021 15:17

Jubelstimmung in der 1.Klasse Süd in Welgersdorf! Der SV Welgersdorf entschied das Match gegen Sankt Michael mit 3:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein, Sankt Michael musste so die zweite Niederlage en suite einstecken.

Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen aus Welgersdorf, man war das bessere Team und erspielte sich auch gute Möglichkeiten. So scheiterte Alexander Österle einmal am Sankt Michael Keeper und einmal mehr oder weniger an sich selbst. Doch in Minute 30 traf Welgersdorf dann endlich zum ersten Mal ins Schwarze, diesmal blieb Österle cool und traf zur verdienten Führung. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Kamper sorgt für die Entscheidung

Im zweiten Durchgang dann eine etwas offensivere Heimmannschaft, Sankt Michael traute sich etwas mehr zu, man musste durch Österle aber dann dennoch das 2:0 hinnehmen. Ein satter Schuss von der Strafraumgrenze brachte die Gastgeber durch Uros Krivec wieder ins Spiel und in den nächsten Minute stand die Partie sprichwörtlich auf der Kippe. Doch Kamper besorgte am Ende per Kopf dann die Erlösung, der erste Saisonsieg der Gäste war damit perfekt! Sankt Michael verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem siebten Rang. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Heimteams bei.

"Wir hatten vor allem im ersten Durchgang viele Möglichkeiten, in den zweiten 45 Minuten konnten wir diese dann endlich auch in Tore umsetzen", so Welgersdorfs Dietmar Kaiser.

Die Besten: Alexander Österle, Szablocs Lödör (beide Welgersdorf)

1. Klasse Süd: Sankt Michael – SV Welgersdorf, 1:3 (0:1)

30 Alex Oesterle 0:1

71 Alex Oesterle 0:2

75 Uros Krivec 1:2

86 Markus Kamper 1:3

