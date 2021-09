Deutsch Kaltenbrunn holt sich den ersten Sieg der noch jungen Saison

Details Dienstag, 07. September 2021 07:00

Am Wochenende gab es in der 1.Klasse Süd ein regelrechtes Krisentreffen zweier Teams, die bis jetzt noch nicht vom Erfolg verwöhnt waren. Deutsch Kaltenbrunn erteilte dabei dem SC Buchschachen eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Deutsch Kaltenbrunn aufgrund einer starken zweiten Halbzeit. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Deutsch Kaltenbrunn wusste am Ende zu überraschen.

Die Partie begann für die Deutsch Kaltenbrunner eigentlich optimal, nach einem super Pass stand Bruno Biskac plötzlich alleine vor dem Tor und schob ein. Die Hausherren hatten einen super Start ins Spiel, mit der Zeit verflachte die Partie allerdings gegen Ende der ersten Halbzeit. Buchschachen konnte sich etwas fangen, man musste allerdings erneut stark ersatzgeschwächt antreten, dies machte sich einmal mehr bemerkbar.

Späte Tore sorgen für klare Sache

Im zweiten Durchgang taten sich die Gastgeber dann etwas schwer, es dauerte, ehe man wirklich die Partie als gewonnen in Betracht ziehen konnte. Jürgen Hütter sorgte mit seinem Treffer in der 70.Minute dann aber für die engültige Entscheidung in diesem Spiel, danach merkte man den Hausherren die Erleichterung an. Erneut Bruno Biskac, Jürgen Hütter und Patrik Preiner sorgten am Ende für einen doch sehr klaren 5:0 Erfolg der Deutsch Kaltenbrunner. Der SC Buchschachen bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Süd.

"Gott sei Dank konnten wir endlich anschreiben, wir haben uns bis zur 70.Minute aber etwas schwer getan, danach ist der Knoten regelrecht geplatzt", so Deutsch Kaltenbrunns Trainer Jochen Hafner.

Die Besten: Reinhard Hirt, Bruno Biskac, Jürgen Hütter (alle Deutsch Kaltenbrunn)

1. Klasse Süd: Deutsch Kaltenbrunn – SC Buchschachen, 5:0 (1:0)

8 Bruno Piskac 1:0

70 Juergen Huetter 2:0

77 Bruno Piskac 3:0

86 Patrik Preiner 4:0

92 Juergen Huetter 5:0

