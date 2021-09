Großpetersdorf überrollt Deutsch Kaltenbrunn mit 5 Toren

Details Montag, 13. September 2021 22:00

Schützenfest in der 1.Klasse Süd am Wochenende! Der SV Großpetersdorf erteilte Deutsch Kaltenbrunn eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Großpetersdorf. Die Gastgeber ließen dabei keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen Deutsch Kaltenbrunn einen klaren Erfolg.

Großpetersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Geza Garda traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Und in dieser Tonart ging es weiter, die Gäste schienen mit dem Kopf noch nicht auf dem Feld zu sein, da traf der starke Michael Wurglits eiskalt vor dem Tor zum 2:0. Erst danach fanden die Deutsch Kaltenbrunner ins Spiel, man fing sich ab Minute 25 etwas und bis zur Pause beruhigte sich das Spiel etwas.

Schnelle Entscheidung im zweiten Durchgang

In der zweiten Halbzeit wurde dann mehr oder weniger kurzer Prozess gemacht, Bendegüz Nagy traf zum 3:0 und beendete damit auch die letzten Hoffnungen der Gäste, die sich kurz darauf durch Kevin Berger zudem noch eine Gelb Rote Karte einfingen. Am Ende machten die Hausherren dann den Sieg noch deutlicher, Peter Giber und erneut Bendegüz Nagy waren es, die am Ende dafür sorgten, dass der Sieg auch klar aussah. Der Sieg über Deutsch Kaltenbrunn, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Großpetersdorf von Höherem träumen. Die Offensive der Gastgeber in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Deutsch Kaltenbrunn war in diesem Spiel mehrmals überfordert.

"Wir hatten einen super Start ins Spel und haben auch das dritte Tor zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Und mit diesem war das Spiel eigentlich gelaufen", so Großpetersdorf Trainer Andi Konrad.

Die Besten: Michael Wurglits, Michael Krenn (beide Großpetersdorf)

1. Klasse Süd: SV Großpetersdorf – Deutsch Kaltenbrunn, 5:0 (2:0)

6 Geza Garda 1:0

13 Michael Wurglits 2:0

60 Bendeguez Nagy 3:0

87 Peter Giber 4:0

89 Bendeguez Nagy 5:0

