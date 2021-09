Kukmirn bekommt Dämpfer - Goberling siegt im Spitzenspiel

Details Montag, 20. September 2021 21:51

Spitzenspiel in der 1.Klasse Süd im Burgenland! Gegen den ASK Skoda Simon Goberling zeigte sich der SV Kukmirn nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 2:4. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der ASK Goberling die Nase vorn, den Zusehern wurde ein Spiel zweier absoluter Spitzenteams der Liga geboten.

Die Gäste aus Kukmirn fanden besser ins Spiel und hatten auch zu Beginn deutlich mehr von der Partie. Man ging dann auch nach einer Viertelstunde in Führung, Julian Heindl bestrafte einen Abwehrfehler der Hausherren eiskalt und schob lässig ein. Bis zur Pause taten sich die Gastgeber offensiv in einem flotten Spiel etwas schwer, die großen Möglichkeiten blieben dadurch aus. Doch kurz vor der Pause schlug man dann mit der ersten Chance gleich zu, Bruno Bogovic traf zum etwas überraschenden Ausgleich!

Goberling dreht das Spiel

Dock Kukmirn ließ sich von dem Treffer vor der Halbzeit nicht beirren, erneut der starke Julian Heindl war kurz nach dem Seitenwechsel nach einem Eckball zur Stelle. Doch mit Fortdauer des Spiel merkte man, dass den Gästen etwas die Luft ausging, da man vor allem erste Halbzeit wirklich brutal viel ins Spiel investiert hatte. Und dies nutzten die Hausherren dann aus, Raphael Schermann, Bruno Bogovic und Andrej Beslic per Konter sorgten am Ende für einen Sieg der Hausherren im Spitzenspiel! Mit 19 Punkten aus sieben Partien ist der ASK Skoda Simon Goberling noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

"Es war ein wirklich tolles Spiel zweier guter Mannschaften, Kukmirn hat vor allem erste Halbzeit sehr viel investiert, dass konnten wir in der zweiten Halbzeit etwas ausnutzen", so Goberlings Erfolgscoach Joachim Postmann.

Die Besten: Julian Heindl (Kukmirn), Raphael Schermann, Andrej Beslic, Kresimir Jelic (alle Goberling)

1. Klasse Süd: ASK Skoda Simon Goberling – SV Kukmirn, 4:2 (1:1)

16 Julian Heindl 0:1

46 Bruno Bogovic 1:1

48 Julian Heindl 1:2

74 Raphael Schermann 2:2

79 Bruno Bogovic 3:2

86 Andrej Beslic 4:2

