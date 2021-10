Kukmirn auf Aufstiegskurs - Kemeten ohne Chance

Details Montag, 18. Oktober 2021 22:27

Kukmirn ist weiterhin im Gleichschritt mit Tabellenführer Unterschützen! Kukmirn erteilte Kemeten eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für die Hausherren. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Kukmirn heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Von Beginn weg wollten die Hausherren keinen Zweifel aufkommen lassen, wer am Ende den Platz als Sieger verlassen sollte. Ein Doppelpack brachte Kukmirn in eine komfortable Position: Julian Heindl war gleich zweimal zur Stelle (20./22.). Doch bereits vor dem ersten Treffer hatte man eine Riesenchance, als man quasi am leeren Tor vorbeischoss. Doch nach 25 Minuten war eigentlich schon alles erledigt, Luka Tepes traf zum 3:0 und zerstörte jegliche Hoffnungen der Gäste. Bis zur Pause fing man sich dann zumindest, es blieb beim 3:0!

Kukmirn im Schongang

In der zweiten Halbzeit schraubten die Gastgeber das Tempo dann etwas retour, man kam zwar durch Tomislav Levacic und Julian Heindl noch zu zwei weiteren Toren, die Gangart war jedoch deutlich gemütlicher als noch im ersten Durchgang. Sieben Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Kemeten derzeit auf dem Konto. Kukmirn setzte sich mit diesem Sieg von Kemeten ab und belegt nun mit 28 Punkten den zweiten Rang, während Kemeten weiterhin 22 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt. Der SV Kukmirn muss am Samstag auswärts beim SC Buchschachen ran. Kemeten verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 19.03.2022 bei Buchschachen wieder gefordert.

"Der Sieg für uns war eigentlich nie wirklich in Gefahr, er geht auch in dieser Höhe in Ordnung", so Kukmirns Christoph Zach.

Die Besten: Julian Heindl, Luka Tepes (beide Kukmirn)

1. Klasse Süd: SV Kukmirn – Kemeten, 5:0 (3:0)

20 Julian Heindl 1:0

22 Julian Heindl 2:0

24 Luka Tepes 3:0

60 Tomislav Levacic 4:0

68 Julian Heindl 5:0

