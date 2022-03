Der ASK Goberling erzwingt das Remis gegen Deutsch Kaltenbrunn

Details Montag, 21. März 2022 20:53

Am Sonntag kam der ASK Skoda Simon Goberling bei Deutsch Kaltenbrunn nicht über ein 2:2 hinaus. Deutsch Kaltenbrunn erwies sich gegen den ASK Goberling als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel hatte Goberling einen Erfolg geholt und einen 4:2-Sieg zustande gebracht, diesmal tat man sich deutlich schwerer.

Deutsch Kaltenbrunn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Nikolaus Pummer traf in der vierten Minute zur frühen Führung, er nutzte einen Schnitzer der Goberlinger für den optimalen Start der Gastgeber. Bis zur Halbzeit versuchten die Gäste zwar wieder ins Spiel zu kommen, Offensiv war man jedoch etwas zu harmlos unterwegs. Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Goberling kämpft sich zurück

Im zweiten Durchgang dann der nächste Schnitzer der Gäste, Deutsch Kaltenbrunn wusste auch diesen zu nutzen und traf durch Pummer wieder! Doch Goberling ließ sich nicht hängen, man kämüfte sich durch ein Stefan Neudecker Tor wieder heran, kresimir Jelic traf wenig später sogar zum 2:2 Ausgleich, was die Gäste jubeln ließ. Sicherlich ist das Ergebnis für Goberling nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Nur zweimal gaben sich die Gäste bisher geschlagen. Am nächsten Samstag reist Deutsch Kaltenbrunn zu Oberdorf, zeitgleich empfängt der ASK Goberling Loipersdorf-Kitzladen.

"Die beiden Tore haben wir uns leider selbst geschossen, von dem her können wir mit dem Punkt leben. Wenn das Spiel noch etwas länger gedauert hätte, hätten wir es vielleicht noch ganz gedreht", so Goberlings Sektionsleiter Hotwagner.

Die Besten: Keine Angabe

1. Klasse Süd: Deutsch Kaltenbrunn – ASK Skoda Simon Goberling, 2:2 (1:0)

80 Kresimir Jelic 2:2

72 Stefan Neudecker 2:1

54 Nikolaus Pummer 2:0

4 Nikolaus Pummer 1:0