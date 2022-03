Neun Partien ohne Sieg: Bad Tatzmannsdorf setzt Negativtrend fort

Details Montag, 21. März 2022 17:52

Weiter nicht gut läuft es für den SC Bad Tatzmannsdorf aus dem Südburgenland. Ein Tor machte diesmal den Unterschied – Sankt Michael siegte mit 2:1 gegen Bad Tatzmannsdorf. Die Überraschung blieb also aus, sodass Bad Tatzmannsdorf eine Niederlage kassierte.

Die Gäste kontrollierten das Spiel von Beginn weg, man wollte sich keine Blöße geben und versucht munter nach vorne zu spielen, was auch Früchte tragen sollte. Sankt Michael ging in Minute 25 in Führung, Dominik Brünner war zur Stelle und markierte die wichtige Führung. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Sandro Vincelj mit dem 2:0 für den Gast zur Stelle (42.), doch vor dem Seitenwechsel sollte sich noch etwas tun. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte nämlich Bad Tatzmannsdorf noch das 1:2 (44.) durch Alberto Sinani.

Match bleibt spannend

In den zweiten 45 Minuten agierten die Hausherren dann etwas mutiger, einzig und allein die Erfolgserlebnisse blieben aus. Bad Tatzmannsdorf findet sich somit aktuell weiterhin in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gastgeber verbesserungswürdig, was man an den erst 14 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Im Tableau hatte der Sieg von Sankt Michael keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben für die Gäste. Am nächsten Samstag reist Bad Tatzmannsdorf zum SV Kukmirn, zeitgleich empfängt Sankt Michael den Tabellenführer SK Unterschützen.

1. Klasse Süd: Bad Tatzmannsdorf – Sankt Michael, 1:2 (1:2)

44 Alberto Sinani 1:2

42 Sandro Vincelj 0:2

25 Dominik Bruenner 0:1