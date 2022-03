Nach 0:1: Oberdorf überrollt Deutsch Kaltenbrunn in der zweiten Halbzeit

Details Montag, 28. März 2022 18:18

Was nach 45 Minuten noch wie ein knappes Spiel aussah, wurde am Ende zu einem Kantersieg! Oberdorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner im zweiten Durchgang keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Auf dem Papier ging Oberdorf als Favorit ins Spiel gegen Deutsch Kaltenbrunn – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte Oberdorf durch ein 3:1 für sich entschieden.

Der Start für die Hausherren war alles andere als gut. Das Heimteam geriet schon in der dritten Minute in Rückstand, als Nikolaus Pummer das schnelle 1:0 für Deutsch Kaltenbrunn erzielte. Doch man fand noch im ersten Durchgang eine Antwort, Andre Werderits witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Oberdorf ein (24.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Anto Tecic das 2:1 nach (45.), ein ganz wichtiger Treffer für den weiteren Verlauf des Spiels im zweiten Durchgang. Zur Pause wusste Oberdorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Oberdorf wie im Training

Denn im zweiten Durchgang wirkten die Gästen noch so geschockt vom zweiten Gegentreffer, dass man kaum einen Fuß mehr aufs Feld brachte. Treffer von Mislimi (3x) und ein weiterer Doppelpack von Anto Tecic besiegelten am Ende einen echten Kantersieg der Südburgenländer zu Hause. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Oberdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Deutsch Kaltenbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel.

"Um ehrlich zu sein, ist der Sieg wohl etwas zu hoch ausgefallen, denn so schlecht waren die Gäste nict. Vor allem in der ersten Halbzeit hätten sie sogar das 2:0 nachlegen können, wer weiß, wie die Partie dann ausgeht", so Oberdorfs Obmann Halper.

Die Besten: Pauschallob

1. Klasse Süd: Oberdorf – Deutsch Kaltenbrunn, 7:1 (2:1)

83 Anto Tecic 7:1

76 Anto Tecic 6:1

69 Admir Mislimi 5:1

64 Admir Mislimi 4:1

59 Admir Mislimi 3:1

45 Anto Tecic 2:1

24 Andre Werderits 1:1

3 Nikolaus Pummer 0:1