Sankt Michael siegt in Deutsch Kaltenbrunn - Penthor und Vincelj treffen jeweils doppelt!

Details Dienstag, 05. April 2022 08:38

Deutsch Kaltenbrunn konnte Sankt Michael nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Sankt Michael erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für Deutsch Kaltenbrunn geendet.

Sandro Vincelj trug sich in der 24. Spielminute in die Torschützenliste ein. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Felix Penthor beförderte das Leder zum 2:0 von Sankt Michael über die Linie (52.). Für das 3:0 des Gasts sorgte Vincelj, der in Minute 82 zur Stelle war. In der 84. Minute brachte Jochen Hafner das Netz für Deutsch Kaltenbrunn zum Zappeln. In der Nachspielzeit besserte Penthor seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Sankt Michael erzielte. Am Ende schlug Sankt Michael Deutsch Kaltenbrunn auswärts.

Deutsch Kaltenbrunn muss sich ohne Zweifel etwas um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. In der Verteidigung von Deutsch Kaltenbrunn stimmt es nicht: 47 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Deutsch Kaltenbrunn alles andere als positiv. Mit dem Gewinnen tut sich Deutsch Kaltenbrunn weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Sankt Michael in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Sankt Michael derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Sankt Michael konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Nächster Prüfstein für Deutsch Kaltenbrunn ist SV Kukmirn auf gegnerischer Anlage (Samstag, 16:30). Sankt Michael misst sich zur selben Zeit mit Loipersdorf-Kitzladen.

1. Klasse Süd: Deutsch Kaltenbrunn – Sankt Michael, 1:4 (0:1)

