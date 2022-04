Unterschützen verliert Spitzenspiel gegen Kukmirn!

Details Dienstag, 05. April 2022 11:36

Überraschung in der 1.Klasse Süd! Mit der 1:3-Niederlage gegen den SV Kukmirn verlor der SK Unterschützen auch den Platz an der Sonne. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis begnügen müssen.

Kukmirn startete das Match ambitioniert und hielt gegen den Tabellenführer, bei deem jedoch eine wichtige Stütze fehlte hinten, äußerst forsch. Marko Smodis brachte Kukmirn in der 23. Minute nach vorn, die Führung war zu diesem Zeitpunkt auch verdient. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Gast einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Kukmirn weiter oben auf

In der zweiten Halbzeit dann bereits eine kleine Vorentscheidung, denn wenige Minuten nach dem Seitenwechsel schlugen die Gäste erneut zu, diesmal war es Robin Bleyer, der einen Elfer relativ trocken verwandelte. Lukas Unger legte wenig später nach, der normal defensiv agierende Mann wurde diesmal etwas weiter vorne aufgeboten, was sich voll auszahlen sollte. Er bedankte sich mit einem Tor. Kukmirn ist jetzt mit 35 Zählern punktgleich mit dem SK Unterschützen, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 48:19 auf dem dritten Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher elf Siege ein. Während Unterschützen am nächsten Samstag (16:30 Uhr) bei Kemeten gastiert, duelliert sich der SV Kukmirn zeitgleich mit Deutsch Kaltenbrunn.

"Wir hatten den Gegner etwas besser erwartet, wir waren aber auch sehr gut eingestellt, deshalb geht der Sieg für mich auch in Ordnung", so Kukmirns Christoph Zach.

Die Besten: Lukas Unger, Felix Heindl (beide Kukmirn)

1. Klasse Süd: SK Unterschützen – SV Kukmirn, 1:3 (0:1)

80 Patrik Horvath 1:3

59 Lukas Unger 0:3

54 Robin Bleyer 0:2

23 Marko Smodis 0:1