Hanzic schnürt Doppelpack gegen Loipersdorf-Kitzl.und sichert Sankt Michael den Sieg

Details Montag, 11. April 2022 21:09

Durch ein 3:1 holte sich Sankt Michael in der Partie gegen Loipersdorf-Kitzladen drei Punkte. Auf dem Papier ging Sankt Michael als Favorit ins Spiel gegen Loipersdorf-Kitzl. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel gegen Loipersdorf-Kitzl hatten die Hausherren für sich entschieden und ebenfalls einen 3:1-Sieg gefeiert.

Die Anfangsphase gehörte jedoch den Mannen aus Loipersdorf-Kitzladen. Die Gäste verpassten es jedoch, den Ball im Tor unter zubekommen und so musste man auf der Gegenseite zusehen, wie die Gastgeber es besser machten. Filip Hanzic nutzte die Chance für Sankt Michael und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause hatte die Heimmannschaft also eine hauchdünne Führung inne.

Hanzic macht alles klar

Im zweiten Durchgang dann ein offenes Spiel auf beiden Seiten, Sandro Vincelj sorgte zunächst für den 2:0 Polster auf Seiten der Sankt Michaeler. Doch dieser hielt nicht lange, denn Coskun Akdag sorgte immerhin dafür, dass die Partie nach einer guten Stunde wieder spannend wurde. Loipersdorf warf alles nach vorne, doch nach einem schnellen Angriff besiegelte Filip Hanzic kurz vor dem Ende das Schicksal der Gäste. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Sankt Michael im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Sankt Michael momentan auf dem Konto. Am nächsten Samstag reist Sankt Michael zum SV Welgersdorf, zeitgleich empfängt Loipersdorf-Kitzl den SV Kukmirn.

"Aufgrund der zweiten Halbzeit, denke ich, dass der Sieg auch in Ordnung geht", so Sankt Michaels sportlicher Leiter Rudolf Kopitar.

Die Besten: Keine Angaben

1. Klasse Süd: Sankt Michael – Loipersdorf-Kitzladen, 3:1 (1:0)

88 Filip Hanzic 3:1

67 Coskun Akdag 2:1

54 Sandro Vincelj 2:0

30 Filip Hanzic 1:0