Unterschützen wieder in der Spur!

Unterschützen findet wieder auf die Siegerstrasse! Kemeten konnte Unterschützen nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Der SK Unterschützen war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Im Hinspiel hatte der Gast keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell sogar mit 7:0 gewonnen.

Die ersten fünf Minuten waren ein reines Abtasten, danach übernahmen die Gäste sofort das Kommando. Ein Doppelpack brachte den Tabellenführer in eine komfortable Position: Patrik Horvath war gleich zweimal zur Stelle (12./28.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an, die Gäste schienen an diesem Wochenende alles im Griff zu haben.

Gäste geben sich keine Blöße

Auch im zweiten Durchgang wurde die Überlegenheit der Gäste immer deutlicher, Patrik Horvath und Laszlo Toth sorgten am Ende des Tages dann für eine klare Führung. Jan Humar konnte dann nur noch die Ergebniskosmetik herstellen für die Hausherren. Die errungenen drei Zähler gingen für den SK Unterschützen einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Der Defensivverbund von Unterschützen ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 15 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Während Kemeten am nächsten Samstag (16:30 Uhr) bei Deutsch Kaltenbrunn gastiert, duelliert sich der SK Unterschützen zeitgleich mit dem SC Buchschachen.

"Es war auch eine Art Wiedergutmachung nachdem die letzte Woche doch eindeutig in die Hose gegangen ist, wir haben heute wirklich guten Fußball gespielt", so Unterschützens Trainer Joachim Schwarz.

Der Beste: Patrik Horvath (Unterschützen)

1. Klasse Süd: Kemeten – SK Unterschützen, 1:4 (0:2)

88 Jan Humar 1:4

75 Laszlo Toth 0:4

70 Patrik Horvath 0:3

28 Patrik Horvath 0:2

12 Patrik Horvath 0:1