Später Vittman-Treffer bringt den Sieg für Unterschützen

Details Montag, 16. Mai 2022 16:17

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Deutsch Kaltenbrunn und Unterschützen, die mit 1:2 endete. Luft nach oben hatte SK Unterschützen dabei jedoch schon noch. Im Hinspiel hatte sich Deutsch Kaltenbrunn als keine große Hürde erwiesen und mit 1:7 verloren.

In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber das bessere Team, Deutsch Kaltenbrunn hatte mehr vom Spiel und machte es den Gästen schwer. Vor dem Seitenwechsel sorgte Messi Ibrahim mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Unterschützen. Deutsch Kaltenbrunn hatte also zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Unterschützen kämpft sich retour

Im zweiten Durchgang dann ein echtes Aufbäumen der Gäste, man hatte in der Pause offenbar die richtigen Worte gefunden. In der 82. Minute erzielte Attila Gerencser das 1:1 für den SK Unterschützen. Der Treffer von Adam Gyula Vittman zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass die Gäste im kommenden Jahr eine Etage höher spielen (89.). Als der Schiedsrichter die Begegnung schließlich abpfiff, war Deutsch Kaltenbrunn vor heimischer Kulisse mit 1:2 geschlagen. Unterschützen behauptet nach dem Erfolg über Deutsch Kaltenbrunn den dritten Tabellenplatz. Mit nur 20 Gegentoren stellt der SK Unterschützen die sicherste Abwehr der Liga. Unterschützen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

"Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg denke ich auch in Ordnung", so Unterschützens Trainer Joachim Schwarz.

1. Klasse Süd: Deutsch Kaltenbrunn – SK Unterschützen, 1:2 (1:0)

89 Adam Gyula Vittman 1:2

82 Attila Gerencser 1:1

42 Messi Ibrahim 1:0