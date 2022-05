Welgersdorf überrascht Großpetersdorf und feiert historischen Erfolg

Details Montag, 16. Mai 2022 16:23

Rückschlag im Aufstiegskampf! Gegen Welgersdorf setzte es für Großpetersdorf eine ungeahnte 1:0-Pleite. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall. Das Hinspiel hatte noch der SV Großpetersdorf deutlich mit 5:0 gewonnen.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SV Welgersdorf und Großpetersdorf ohne Torerfolg in die Kabinen, um es vorweg zu nehmen. Auf beiden Seiten waren Chancen eher Mangelware und es entwickelte sich eine kampf und laufbetonte Partie.

Elfmeter sorgt für Entscheidung

In der zweiten Halbzeit ging das hart umkämpfte Spiel dann weiter. Dass Welgersdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Valon Ceka, der in der 79. Minute zur Stelle war und einen doch klaren Elfer souverän verwertete. Am Ende verbuchte somit der SV Welgersdorf gegen den SV Großpetersdorf einen Sieg, nachdem man in diesem Duell zuletzt teilweise große Vorsprünge verschenkt hatte, war es ein historischer Erfolg für die Welgersdorfer. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Welgersdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Insbesondere an vorderster Front kommt der SV Welgersdorf allerdings nicht zur Entfaltung, sodass nur 20 erzielte Treffer auf das Konto der Heimmannschaft gehen. Am nächsten Samstag reist Welgersdorf zu Bad Tatzmannsdorf, zeitgleich empfängt der SV Großpetersdorf Neuhaus am Klausenbach.

"Ein wahrlich historischer Sieg in einem hart umkämpften Duell für uns", so Welgersdorf Funktionär Dietmar Kaiser.

1. Klasse Süd: SV Welgersdorf – SV Großpetersdorf, 1:0 (0:0)

79 Valon Ceka 1:0