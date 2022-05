Schlag ins Kontor von Kemeten - Oberdorf mit klarem Erfolg

Details Montag, 23. Mai 2022 18:56

Oberdorf befindet sich weiterhin auf einem guten Weg! Mit 1:5 verlor Kemeten am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen Oberdorf. Oberdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Kemeten somit einen klaren Erfolg. Nach dem Hinspiel hatte sich noch Kemeten dank eines 2:1-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Die ersten 30 Minuten gehörten nur den Oberdorfern, die äußerst dominant auftraten. Für den Führungstreffer von Oberdorf zeichnete Denis Bobicanec verantwortlich (12.).Und in dieser Tonart machte man auch weiter, man ließ Kemeten wirklich gar nich ins Spiel kommen und schlug per Doppelpack erneut zu, Anto Tecic war für beide Treffer verantwortlich.. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Stjepan Kokot auf Seiten von Kemeten das 1:3 (41.), ein absolutes Traumtor, dass jedoch nicht 100% eruiert werden konnte, ob der Ball tatsächlich hinter der Linie war. Es waren aber die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Oberdorf mit leichten Problemen

In der zweiten Halbzeit dann aber ein anderes Bild, denn Kemeten warf jetzt alles nach vorne und drückte die Gäste in den eigenen 16er, man hatte sogar einen Elfer, den man allerdings vergab, ein Knackpunkt! Und so machte Oberdorf am Ende endgültig den Deckel drauf. Für das 4:1 von Oberdorf sorgte Admir Mislimi, der in Minute 80 zur Stelle war. Oberdorf baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Nikolaus Halper in der 91. Minute traf und so letztendlich für eine klare Sache sorgte.Trotz des Sieges bleibt Oberdorf auf Platz fünf. Elf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat Oberdorf derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Oberdorf konsequent Leistung ab und holte neun Punkte. Nächsten Samstag (17:30 Uhr) gastiert Kemeten bei Sankt Michael, Oberdorf empfängt zeitgleich den SC Buchschachen.

"Wir waren in den ersten 30 Minuten haushoch überlegen, im zweiten Durchgang hatten wir dann aber einen kleinen Hänger", so Oberdorfs Obmann Halper.

1. Klasse Süd: Kemeten – Oberdorf, 1:5 (1:3)

91 Nikolaus Halper 1:5

80 Admir Mislimi 1:4

41 Stjepan Kokot 1:3

31 Anto Tecic 0:3

24 Anto Tecic 0:2

12 Denis Bobicanec 0:1