Erneuter Patzer von Loipersdorf-Kitzl. - Deutsch Kaltenbrunn mit Kantersieg

Details Montag, 30. Mai 2022 20:04

Kantersieg in der II.Liga Süd! Deutsch Kaltenbrunn führte Loipersdorf-Kitzl nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Loipersdorf-Kitzladen hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Von beginn weg schien es ein Spiel auf einer schiefen Ebene zu sein. Deutsch Kaltenbrunn ging durch Messi Ibrahim in der siebten Minute in Führung. Nikolaus Pummer glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Gast (14./43.). Zur Halbzeit blickte Deutsch Kaltenbrunn auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte, die Hausherren fanden nie wirklich ins Spiel.

Hausherren ohne Chance

Auch in der zweiten Halbzeit war das Spiel mehr als nur einseitig. Zwar waren die Hausherren kurz auf 1:3 dran, doch wenig später schoben die Gäste der Hoffnung wieder einen Riegel vor. Am Ende hies es 1:6 für Deutsch Kaltenbrunn! Loipersdorf-Kitzl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nun musste sich die Heimmannschaft schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Deutsch Kaltenbrunn setzte sich mit diesem Sieg von Loipersdorf-Kitzl. ab und belegt nun mit 22 Punkten den zehnten Rang, während Loipersdorf-Kitzl weiterhin 18 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

"Wir haben das Spiel von beginn weg dominiert, der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung", so Deutsch Kaltenbrunns Sektionsleiter Jochen Hafner.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzladen – Deutsch Kaltenbrunn, 1:6 (0:3)

92 Bruno Piskac 1:6

89 Pascal Steiner 1:5

75 Sebastian Toeltl 1:4

55 Daniel Peter Hornung 1:3

43 Nikolaus Pummer 0:3

14 Nikolaus Pummer 0:2

7 Messi Ibrahim 0:1