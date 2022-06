Großpetersdorf mit finalem Feuerwerk - Meistertitel perfekt!

Details Montag, 13. Juni 2022 19:47

Sankt Michael kassierte zum Saisonabschluss eine 0:5-Klatsche gegen SV Großpetersdorf. Großpetersdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Ligaprimus alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte der Gast nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Großpetersdorf bereits in Front. Michael Wurglits markierte in der dritten Minute die Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Großpetersdorf den Vorsprung. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für SV Großpetersdorf. Geza Garda brachte Großpetersdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (55.). Für das 4:0 von SV Großpetersdorf sorgte Fabio Michael Jani, der in Minute 81 zur Stelle war. SV Großpetersdorf gelang in der 86. Spielminute der fünften Tagestreffer. Großpetersdorf überrannte Sankt Michael förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Am Ende der Saison steht Sankt Michael im sicheren Mittelfeld auf Platz sechs. Im gesamten Saisonverlauf holte der Gastgeber zehn Siege und sechs Remis und musste nur acht Niederlagen hinnehmen.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann SV Großpetersdorf die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 1. Klasse Süd feiern. Großpetersdorf stellte in dieser Spielzeit alle Gegner vor große Probleme. Hinten stand die Mannschaft kompakt und vorne trafen die Spieler häufig, weshalb man schlussendlich auf das sehr gute Torverhältnis von 80:21 kam. Nur viermal gab sich Großpetersdorf bisher geschlagen. Mit einem tollen Saisonendspurt zeigte SV Großpetersdorf, dass man sich die Platzierung klar verdient. So lautet die Bilanz der letzten fünf Spiele zwölf Punkte.

1. Klasse Süd: Sankt Michael – SV Großpetersdorf, 0:5 (0:2)

86 Bendeguez Nagy 0:5

81 Fabio Michael Jani 0:4

55 Geza Garda 0:3

15 Robert Hoetschl 0:2

3 Michael Wurglits 0:1