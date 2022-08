Souveräner Dreier gegen Welgersdorf - Unterschützen hat den ersten Sieg

Details Montag, 08. August 2022 18:13

Da ist er . der erste volle Erfolg in der noch jungen Spielzeit. Der SK Unterschützen entschied das Match gegen den SV Welgersdorf mit 3:0 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Gefährdet war der Sieg am Ende des Tages eigentlich nie.

Bereits früh lief das Spiel für die Welgersdorfer nicht sonderlich gut. Patrik Horvath trug sich in der achten Spielminute in die Torschützenliste ein, er verwandelte einen Foulelefmeter souverän. Welgersdorf brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Unterschützen hatte bis zur Pause Bestand, diese hätte durchaus auch noch höher ausfallen können, doch es blieb beim knappen Vorsprung.

Erneuter Elfer zum zweiten Treffer

Im zweiten Durchgang gab es dann wieder Elferalarm! Das 2:0 für den SK Unterschützen stellte erneut Horvath sicher, der erneut einen Elfer verwandelte- In der 60. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Der dritte Streich des Gasts war Attila Gerencser vorbehalten (72.). Am Ende punktete Unterschützen dreifach beim SV Welgersdorf, bis zum Ende war es fast nur mehr ein Duell des Gastes gegen Welgersdorfs Schlussmann Jenö Toth. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SK Unterschützen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Der SV Welgersdorf muss weiterhin auf den ersten Sieg warten.

"Wir haben schönen und guten Fußball gezeigt, der Sieg war für mich nie wirklich gefährdet", so Unterschützens Trainer Joachim Schwarz.

1. Klasse Süd: SV Welgersdorf – SK Unterschützen, 0:3 (0:1)

72 Attila Gerencser 0:3

60 Patrik Horvath 0:2

8 Patrik Horvath 0:1