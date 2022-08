Oberdorf verliert die Tabellenführung - Neuhaus mit perfektem Start ins neue Spieljahr

Details Montag, 08. August 2022 18:23

Zwei Spiele, Zwei Siege - besser hätte der Meisterschaftsstart für die Neuhauser kaum laufen können. Neuhaus/Klausenb. fügte Oberdorf am Samstag die erste Saisonniederlage bei und siegte knapp mit 1:0, es war das erwartet harte und packende Duell zwischen den beiden Teams.

Von Beginn weg war ein knappes Spiel zwischen den beiden mannschaften erwartet worden und die Zuseher wurden in dieser Annahme auch bestätigt. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende, es sollte keinem der beiden mannschaften in den ersten 45 Minuten ein Treffer gelingen.

Wolf mit dem Goldtor

Im zweiten Durchgang dann der entscheidende Schlag. Für das erste Tor sorgte Christian Wolf, er setzte sich durch und traf zum enorm wichtigen 1:0 in der 54. Minute . Oberdorf hatte in der Folge gute Möglichkeiten auf den Ausgleich, doch auch die Hausherren hatten Chancen, das Spiel durchaus vorher bereits zu entscheiden. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 1:0 letztlich abpfiff, hatten die Gastgeber die drei Zähler dann endlich unter Dach und Fach. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Neuhaus/Klausenb. in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Neuhaus/Klaus. ist mit sechs Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

"Die letzten drei Duelle haben wir alle knapp verloren, diesmal waren wr die Glücklicheren. Wir wussten - wer das erste Tor macht, wird dieses Spiel gewinnen", so Neuhaus Sektionsleiter Stephan Knapp.

1. Klasse Süd: Neuhaus am Klausenbach – Oberdorf, 1:0 (0:0)

54 Christian Wolf 1:0