Deutsch Kaltenbrunn obenauf im Topspiel gegen Unterschützen!

Mit SK Unterschützen und Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Unterschützen schien Deutsch Kaltenbrunn aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Obwohl beide Teams mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen hatten, setzten sich die Gäste doch klar durch.

Peter Kollar brachte SK Unterschützen in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Lukas Haas machte in der 23. Minute das 2:0 von Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn perfekt. Nach einem Schuss, der in der 33. Minute auf der Stange landete, war der dritte Streich des Gasts Dominik Weber vorbehalten (37.). Nach dem souveränen Auftreten von Deutsch Kaltenbrunn überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Den Vorsprung von Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn ließ Dominik Weber in der 69. Minute per Traumtor anwachsen. Adam Gyula Vittman erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer für Unterschützen. Letztlich fuhr Deutsch Kaltenbrunn einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Nach acht gespielten Runden gehen bereits 16 Punkte auf das Konto von SK Unterschützen und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Die Situation bei den Gastgebern bleibt angespannt. Gegen Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Bei Deutsch Kaltenbrunn präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Deutsch Kaltenbrunn erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am nächsten Samstag reist Unterschützen zu Oberdorf, zeitgleich empfängt Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn Sankt Michael.

