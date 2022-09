Sorko-Treffer rettet das Unentschieden für den Tabellenführer

Details Dienstag, 27. September 2022 01:25

Neuhaus am Klausenbach und der ASK Skoda Simon Goberling trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich also der ASK Goberling vom Favoriten, den Neuhaus ist der aktuelle Tabellenführer der 1.Klasse Süd.

Grund zum Jubeln fanden die Gäste relativ schnelll. Bruno Bogovic brachte sein Team in der 22. Minute nach vorn, er traf sehenswert mit einem satten Schuss ins Kreuzeck, doch die Antwort sollte noch in der ersten Halbzeit folgen. Für das 1:1 von Neuhaus/Klausenb. zeichnete Andraz Sorko verantwortlich (37.), auch er traf sehenswert zum Ausgleich.

Keine Treffer in Durchgang Zwei

In der zweiten Halbzeit drückte der Tabellenführer dann, doch die Goberlinger wehrten sich gut, standen defensiv extrem diszipliniert. Man drückte immer weiter und fand auch wirklich gute Möglichkeiten vor, doch als der Referee das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb, denn die Gastgeber konnten ihre vielen Mögluchkeiten nicht nutzen. Mit 21 Zählern führt Neuhaus/Klaus. das Klassement der 1. Klasse Süd weiterhin souverän an. Die Offensivabteilung der Heimmannschaft funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 22-mal zu. Neuhaus/Klausenb. tritt am kommenden Sonntag beim SV Zuberbach an, Goberling empfängt am selben Tag den ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab.

"Das frühe Tor hat uns gut getan, für mich geht der Punkt für uns in Ordnung", so Goberlings Sektionsleiter Hotwagner.

1. Klasse Süd: Neuhaus am Klausenbach – ASK Skoda Simon Goberling, 1:1 (1:1)

37 Andraz Sorko 1:1

22 Bruno Bogovic 0:1