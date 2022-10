Buchschachen kassiert deutliche Niederlage - Unterschützen trotz Verletzungspech oben auf

Details Montag, 03. Oktober 2022 21:58

Der SK Unterschützen setzte sich standesgemäß gegen am Wochenende gegen den SC Buchschachen mit 3:0 durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Unterschützen löste die Pflichtaufgabe mit Bravour und dies trotz einer angespannten Situation, was die Verletztenliste betrifft.

Unterschützen gab von beginn weg das Tempo vor und wollte die Gäste nicht ins Spiel kommen lassen, es dauerte aber, ehe man in Führunjg ging. Goran Piskovic brachte das Heimteam in der 35. Minute nach vorn, weniger später bereits eine kleine Vorentscheidung. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Matthias Guger das 2:0 nach (40.). Mit der Führung für den SK Unterschützen ging es also in die Halbzeitpause, diese war auch verdient.

Unterschützen macht den Deckel drauf

Im zweiten Durchgang suchten die Hausherren dann schnell die Entscheidung, was auch gelang. Laszlo Toth vollendete zum dritten Tagestreffer in der 50. Spielminute, damit war die Sache gegessen. Letztlich fuhr Unterschützen einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war, Buchschachen konnte dem überlegenen Gegner nichts entgegensetzen. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SK Unterschützen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Unterschützen ist die funktionierende Defensive, die erst elf Gegentreffer hinnehmen musste. Unterschützen tritt am kommenden Samstag bei Neuhaus am Klausenbach an, Buchschachen empfängt am selben Tag Sankt Michael.

"Wir haben derzeit wirklich keine einfache Situation, was Verletzungen betrifft, ich muss aber sagen, dass mein Team wirklich gut damit umgeht", so Unterschützens Trainer Joachim Schwarz.

1. Klasse Süd: SK Unterschützen – SC Buchschachen, 3:0 (2:0)

50 Laszlo Toth 3:0

40 Matthias Guger 2:0

35 Goran Piskovic 1:0