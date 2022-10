ASV Tobaj auf Aufstiegskurs!

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 20:13

ASV Tobaj erteilte Oberdorf eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für ASV Gemeinde Tobaj. Als Favorit rein – als Sieger raus. ASV Tobaj hat alle Erwartungen erfüllt.

Lukas Spirk witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für den Gast ein (23.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Alen Herceg auf Seiten des Spitzenreiters das 2:0 (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.



Mit dem 3:0 von Dario Horvat für ASV Gemeinde Tobaj war das Spiel eigentlich schon entschieden (54.). ASV Tobaj baute die Führung aus, indem Spirk zwei Treffer nachlegte (64./66.). ASV Gemeinde Tobaj überrannte Oberdorf förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Oberdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Gastgeber mussten schon 29 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte Oberdorf bisher drei Siege und kassierte acht Niederlagen.

ASV Tobaj konnte sich gegen Oberdorf auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Mit beeindruckenden 37 Treffern stellt ASV Gemeinde Tobaj den besten Angriff der 1. Klasse Süd. ASV Tobaj bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat ASV Gemeinde Tobaj sieben Siege und vier Unentschieden auf dem Konto.

In Fahrt ist Oberdorf aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei ASV Tobaj dagegen läuft es mit momentan 25 Zählern wie am Schnürchen.

Oberdorf stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt ASV Gemeinde Tobaj SC Buchschachen.

1. Klasse Süd: Oberdorf – ASV Gemeinde Tobaj, 0:5 (0:2)

66 Lukas Spirk 0:5

64 Lukas Spirk 0:4

54 Dario Horvat 0:3

45 Alen Herceg 0:2

23 Lukas Spirk 0:1