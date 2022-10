Welgersdorf kommt nicht aus dem Keller!

Details Montag, 24. Oktober 2022 11:07

Obwohl ASK Goberling auf dem Papier der klare Favorit war, kam der Gast gegen Welgersdorf nicht über ein 2:2-Remis hinaus. SV Welgersdorf stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen.

100 Zuschauer sahen, wie Bruno Bogovic das 1:0 für Goberling markierte. Bereits in der 14. Minute erhöhte Raphael Schermann den Vorsprung von ASK Skoda Simon Goberling.

Engelmeyer Tobias mit einem super Lauf kann die Chance leider nicht in ein Tor umnutzen. Leon Kalchbrenner, Ticker-Reporter

Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.



Welgersdorf witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 ein (72.). Die komfortable Halbzeitführung von ASK Goberling hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Martin Antol schoss den Ausgleich in der 75. Spielminute. Nach einer deutlichen Führung wähnte Goberling die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch SV Welgersdorf stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Um den Klassenerhalt zu realisieren, muss Welgersdorf in der Rückrunde zwingend Boden gutmachen. Der Tabellenletzte verbuchte insgesamt einen Sieg, drei Remis und neun Niederlagen. Das Heimteam entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

ASK Skoda Simon Goberling geht mit nun 19 Zählern auf Platz sieben in die Winterpause. Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat ASK Goberling derzeit auf dem Konto. Goberling ist seit drei Spielen unbezwungen.

1. Klasse Süd: SV Welgersdorf – ASK Skoda Simon Goberling, 2:2 (0:2)

75 Martin Antol 2:2

72 Szabolcs Loedoer 1:2

14 Raphael Schermann 0:2

4 Bruno Bogovic 0:1