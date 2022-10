6 Ausschlüsse - Kartenfestival bei Loipersdorfer Sieg

Details Montag, 24. Oktober 2022 13:44

Loipersdorf-Kitzl. errang am Samstag einen 3:1-Sieg über Oberdorf. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Loipersdorf-Kitzl löste die Pflichtaufgabe mit Bravour, jedoch wurde nach den 90 Minuten nicht nur über das Spiel geredet, sondern auch über den Unparteiischen und seine insgesamt 6 (!) Ausschlüsse.

Marijo Sandor brachte den Gast in der sechsten Minute nach vorn, er musste nur mehr einköpfen nach toller Vorarbeit. Oberdorf kam nur zu einer Möglichkeit, das Geschehen wurde von den Gästen diktiert, die dann kurz vor der Pause auch zum zweiten Mal jubeln durften. Lovric war es, der pplötzlich vor dem Kasten auftauchte, er blieb cool und lupfte den Ball einfach über den Torwart. Mit der 2 Tore Pausenführung ging es dann in die Kabinen, im zweiten Durchgang sollte es dann auf allen Ebenen so richtig rund gehen!

Kartenspiele in Oberdorf

Denn im zweiten Durchgang fielen nicht nur zwei weitere Treffer, es sollte auch noch einige Aufreger dabei sein. Zunächst kamen die Oberdorfer nach einem schönen Solo von Anto Tecic wieder heran, danach ging es los mit teils wilden Aktionen. Zunächst mussten die Oberdorfer nach Kritik mit einem Mann weniger auskommen, danach musste auch Gäste Spieler Manuel Glatz gehen, nach einer gerechtfertigten zweiten gelben Karte, dem Schiedsrichter schien das Spiel zu entgleiten, da er davor relativ viel weiter laufen ließ. Und dies rächte sich jetzt, denn danach flog auch der Trainer der Hausherren. Daniel Prenner, Henry Darko und Anto Tecic mussten teils nach Tätlichkeiten ebenso das Spielfeld verlassen!

Wilde Szenen am Oberdorfer Sportplatz, die Partie wird immer mehr zu einem MMA Fight. Brücks, Ticker-Reporter

Fußball wurde jedoch auch noch gespielt, Lovric vollendete spät den Sieg für die Gäste, die nach den 90 Minuten wohl auch als verdienter Sieger vom Platz gingen.

"Ich denke, dass der Sieg in Ordung geht. Die Ausschlüsse waren alle teilweise harte Aktionen, für mich ist aber auch der Unparteeische etwas daran schuld, weil er davor eben viel laufen hat lassen, die Partie an und für sich war jetzt nicht so unfair, wie es auf dem ersten Blick wirkt", so Loipersdorf-Kitzladen Sektionsleiter Roland Szander.

1. Klasse Süd: Oberdorf – Loipersdorf-Kitzladen, 1:3 (0:2)

95 Nikola Lovric 1:3

53 Anto Tecic 1:2

38 Nikola Lovric 0:2

6 Marijo Sandor 0:1