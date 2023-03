Kemeten feiert späten Siegtreffer gegen Sankt Michael

Details Sonntag, 19. März 2023 08:38

Am Samstagnachmittag durfte Kemeten einen 2:1-Heimsieg über Sankt Michael zelebrieren, dies im Zuge der 14. Runde in der 1. Klasse Süd. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor in der Nachspielzeit den Unterschied aus. Für beide Mannschaften war beim 2:2 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen.

Packende Schlussminuten

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Kemeten und Sankt Michael ohne Torerfolg in die Kabinen. Mihael Vrbanic brach für Kemeten den Bann und markierte in der 70. Minute die Führung. Tomo Kotnik war zur Stelle und egalisierte mit seinem Treffer zum 1:1 für Sankt Michael (81.) rasch den Spielstand. Als alles schon an eine Punktteilung glaubte, führte Sandro Kizlin in der Nachspielzeit noch den viel umjubelten Siegtreffer des Heim-Teams herbei.

Mit diesem Sieg zog Kemeten an Sankt Michael vorbei auf Platz neun. Sankt Michael fiel auf die zehnte Tabellenposition. Kemeten bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten. Sankt Michael musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Kemeten stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei ASV Gemeinde Tobaj vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Sankt Michael SC Wiesfleck.

1. Klasse Süd: Kemeten – Sankt Michael, 2:1 (0:0)

91 Sandro Kizlin 2:1

81 Tomo Kotnik 1:1

70 Mihael Vrbanic 1:0

