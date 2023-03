Loipersdorf-Kitzl. hält mit souveränem Heimerfolg Anschluss ans Spitzenfeld

Details Sonntag, 19. März 2023 14:51

Als relativ einseitiges Match stellte sich das Duell zwischen Loipersdorf-Kitzladen und Goberling am Samstagnachmittag heraus, siegten die Hausherren - die damit den Anschluss ans Spitzenfeld halten - souverän mit 3:0. Das Hinspiel hatte beim 2:0 mit Loipersdorf-Kitzl seinen Sieger gefunden.

Souveräner Auftritt des Gastgebers

Der Gastgeber ging vor 120 Zuschauern in Führung. Marijo Sandor war es, der in der 38. Minute zur Stelle war und den 1:0-Pausenstand besorgte. Direkt nach dem Seitenwechsel beförderte Nikola Lovric das Leder zum 2:0 von Loipersdorf-Kitzl. über die Linie (48.). In der 59. Minute legte Philipp Schiller zum 3:0 zugunsten von Loipersdorf-Kitzl nach und sorgte damit längst für die Vorentscheidung. Angesichts zahlreicher ausgelassener Möglichkeiten und der klaren Dominanz der Heimmannschaft geht dieser Erfolg vollends in Ordnung.

Loipersdorf-Kitzl. konnte sich gegen ASK Skoda Simon Goberling auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Der Angriff von Loipersdorf-Kitzl wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 33-mal zu. Bei acht Siegen und drei Unentschieden büßte Loipersdorf-Kitzl. lediglich drei Niederlagen ein.

Trotz der Niederlage belegt ASK Goberling vorerst noch den siebten Tabellenplatz. Fünf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Loipersdorf-Kitzladen auf SC Buchschachen, ASK Goberling spielt tags darauf gegen SV Zuberbach.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzladen – ASK Skoda Simon Goberling, 3:0 (1:0)

59 Philipp Schiller 3:0

48 Nikola Lovric 2:0

38 Marijo Sandor 1:0

