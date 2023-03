Tobaj klettert mit Kantersieg über Kemeten zurück an die Tabellenspitze

Details Sonntag, 26. März 2023 18:27

Am Sonntagnachmittag wurde der ASV Tobaj seiner Favoritenrolle gegen Kemeten vollends gerecht und feierte im Zuge der 15. Runde einen souveränen 5:1-Heimerfolg. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften egalisiert und 2:2 remis gespielt.

Tobaj geigt auf

In der 23. Minute ging ASV Gemeinde Tobaj in Front. Luka Dragovic war es, der vor 280 Zuschauern zur Stelle war. Lukas Pieler versenkte den Ball in der 35. Minute im Netz des Tabellenführers und sorgte damit für den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Dragovic zum 2:1 zugunsten der Heimmannschaft (40.) und stellte die Führung des Leaders wieder her. ASV Tobaj führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 49. Minute erhöhte Julian Jautz-Lackner auf 3:1 für ASV Gemeinde Tobaj. ASV Tobaj baute die Führung aus, indem Lukas Spirk zwei Treffer nachlegte (71./87.). Am Ende geht der Erfolg der Heimmannschaft vollends in Ordnung.

Erfolgsgarant von ASV Tobaj ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 51 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. ASV Gemeinde Tobaj ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile zehn Siege und fünf Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich der Hausherr kaum stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Trotz der Niederlage belegt Kemeten weiterhin den neunten Tabellenplatz. Vier Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Kemeten momentan auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag trifft ASV Gemeinde Tobaj auf SC Wiesfleck, Kemeten spielt tags zuvor gegen Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn.

1. Klasse Süd: ASV Gemeinde Tobaj – Kemeten, 5:1 (2:1)

87 Lukas Spirk 5:1

71 Lukas Spirk 4:1

49 Julian Jautz-Lackner 3:1

40 Luka Dragovic 2:1

35 Lukas Pieler 1:1

23 Luka Dragovic 1:0

