Sankt Martin behält Leader-Position mit Kantersieg über Oberdorf

Details Sonntag, 02. April 2023 08:06

Im Zuge der 16. Runde in der 1. Klasse Süd wurde Tabellenführer St. Martin seiner Favoritenrolle vollends gerecht und feierte einen souveränen 5:0-Heimerfolg. Das Hinspiel war eine Demonstration des Tabellenführers gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Einseitige Angelegenheit

Elias Eckhardt war es, der in der 36. Minute den Ball im Tor von Oberdorf unterbrachte und das 1:0 sicherstellte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich St. Martin, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Christian Lendl versenkte die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft (52.). Mit den Treffern zum 5:0 (70./74./86.) sicherte Luka Vrhunc Pfeifer ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick binnen einer Viertelstunde Nettospielzeit perfekt. Am Ende kam Sankt Martin/Raab gegen Oberdorf zu einem verdienten Sieg.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Oberdorf hält St. Martin auch in der Tabelle gut im Rennen. Die Defensive von ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab (16 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Süd zu bieten hat. Die Saisonbilanz von Sankt Martin/Raab sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und vier Unentschieden büßte St. Martin lediglich eine Niederlage ein. Acht Spiele ist es her, dass die Heimmannschaft zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Oberdorf immens. Die Offensive des Gasts zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 15 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden bleiben die Gäste auf Rang zwölf. Die letzten Auftritte von Oberdorf waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am nächsten Samstag reist Sankt Martin/Raab zu SC Buchschachen, zeitgleich empfängt Oberdorf Kemeten.

1. Klasse Süd: ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab – Oberdorf, 5:0 (1:0)

86 Luka Vrhunc Pfeifer 5:0

74 Luka Vrhunc Pfeifer 4:0

70 Luka Vrhunc Pfeifer 3:0

52 Christian Lendl 2:0

36 Elias Eckhardt 1:0

