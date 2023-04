Kein Sieger im Sonntagsspiel – ASV Gemeinde Tobaj und SV Zuberbach teilen Punkte

Details Montag, 24. April 2023 09:41

Der ASV Gemeinde Tobaj empfing am Sonntagnachmittag den SV „die Allee“ Zuberbach zum Meisterschaftsspiel in der 19. Runde der 1. Klasse Süd. Die Gäste kamen nach zwei gewonnenen Spielen in Serie mit breiter Brust nach Tobaj und sie verlangten dem Tabellenführer alles ab, damit er wenigstens einen Punkt im heimischen Stadion behalten konnte.

Die Hausherren hatten eine leichte Überlegenheit

Von Beginn an hatten die Hausherren eine optische Überlegenheit und hatten dadurch auch mehr Ballbesitz. Die Gäste bauten vor ihrem Strafraum ein Bollwerk auf, welches den Angreifern der Gastgeber oft vor unlösbaren Problemen stellte. In den ersten zwanzig Minuten hatten die Auswärtigen mit zwei guten Torchancen die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Im Laufe der ersten Halbzeit schafften es die Einheimischen, ein paar Mal gefährlich vor dem Tor der Gäste aufzutauchen, aber bis auf einen Aluminiumtreffer von Lukas Spirk war die Ausbeute gering. In der 39. Minute der erlösende Führungstreffer für den Tabellenführer, als sich Zoran Lukavecki das Leder für einen Freistoß zurechtlegte und seine wohltemperierte Flanke erreicht Julian Jautz-Lackner und der wuchtete das Leder mit dem Kopf in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zum 1:0. Mit dieser knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Tobaj fand nicht ins Spiel

In der Halbzeitpause forderte Trainer Jochen Keglovits von seinen Spielern mehr Tempo zu machen und den Druck zu erhöhen, um ein weiteres Tor zu erzielen. Aber dieses Vorhaben konnten die Akteure des Tabellenführers nicht umsetzen, es gab viele Abspielfehler und aus einem unbekannten Grund schien es so, als hätte die Mannschaft der Heimischen die Spielfaden verloren. Diesen Umstand nutzen die Gäste brutal aus und kamen in der 65. Minute durch Andras Varga zum Ausgleich, als er nach einem Lattentreffer den Abpraller gekonnt annahm und zum 1:1 einnetzte. Nun versuchten beide Mannschaften den Siegestreffer zu erzielen, aber der blieb ihnen verwehrt, sodass mit dem 1:1 Remis das Spiel beendet wurde.

Stimme zum Spiel

Lukas Spirk, Obmann Stv. ASV Gemeinde Tobaj:

„Wir haben in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz gehabt, mehr spielerische Anteile, wobei Zuberbach tief gestanden ist und wenig zugelassen hat. Mit dem Remis können wir nicht zufrieden sein, denn wir haben uns schon einen Sieg erwartet, um die Tabellenführung zu behalten. Schlussendlich haben wir einen Punkt behalten, der uns in der Endabrechnung aber noch viel helfen kann.“

