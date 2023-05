Kemeten triumphiert gegen Buchschachen dank furioser letzter halber Stunde

Details Montag, 01. Mai 2023 20:16

Am Montag gelang Kemeten im Heimspiel gegen Buchschachen, welches ein Nachtragsspiel der 18. Runde darstellte, ein 3:0-Erfolg. Das Hinspiel bei SC Buchschachen hatte Kemeten schlussendlich mit 3:1 für sich entschieden.

Drei Treffer in Hälfte zwei

Nach den ersten 45 Minuten ging es trotz einiger Halbchancen auf beiden Seiten für Kemeten und Buchschachen ohne Torerfolg in die Kabinen. Roberto Kizlin brach für Kemeten den Bann und markierte in der 66. Minute die Führung. Damit nahm das Unheil aus Sicht der Gäste seinen Lauf: Philip Mayer erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 79 Minuten auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Sandro Kizlin gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Kemeten (81.), er setzt mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Schließlich sprang für Kemeten gegen SC Buchschachen ein Dreier heraus.

Die drei Punkte brachten für Kemeten keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Kemeten bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten.

Buchschachen holte auswärts bisher nur vier Zähler. Die 47 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Süd. Nun musste sich Buchschachen schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Schon am Samstag empfängt Kemeten Loipersdorf-Kitzladen, während Buchschachen am selben Tag gegen ASK Skoda Simon Goberling Heimrecht hat.

1. Klasse Süd: Kemeten – SC Buchschachen, 3:0 (0:0)

81 Sandro Kizlin 3:0

79 Philip Mayer 2:0

66 Roberto Kizlin 1:0

